Souček o Faerech, divokém přistání i Barákovi: Měli jsme radu starších

Tomáš Souček slaví postup do finále Konferenční ligy • Reuters

PŘÍMO Z FAERSKÝCH OSTROVŮ | Mají co napravovat, a Tomáš Souček to moc dobře ví. „Po Moldavsku máme motivaci velkou,“ vzpomíná na remízový zápas, kterým Česko znehodnotilo povedený vstup do evropské kvalifikace po vítězství nad Polskem. V sobotu na umělé trávě proti Faerským ostrovům musí reprezentace zabrat. Vítězství je jediným akceptovatelným výstupem večera.

Jste připraveni na umělou trávu?

„Od prvního dne srazu jsme umělce uzpůsobovali přípravu. Opravdu jsme chtěli využít každého dotyku, abychom si zvykli. Snad to nebude problém. Třeba v Moldavsku nám tráva škodila. Terén byl hrbolatý, bylo složité kombinovat. V tomto směru si myslím, že by nám umělá tráva mohla vyhovovat. Balon nebude nevyzpytatelně skákat. Z týmu cítím, že má v sobě náboj a je připravený. Věřím, že to zítra ukážeme. Nálada v týmu je víc než dobrá.“

Tématem nominace byla absence Antonína Baráka. Řešili během srazu tuto kauzu? A pokud ano, nenarušilo to atmosféru?

„S trenérem jsme měli radu starších, řekli jsme si k tomu pár slov. Ale co se stane uvnitř týmu, by tam mělo i zůstat.“

Jaké ponaučení jste si vzali z remízového zápasu v Moldavsku?

„Ten zápas máme všichni v hlavě. Nepovedl se týmově, ani individuálně. Především z toho se musíme poučit. Vzít to od jednotlivců, pak se z toho udělá kvalitní týmový výsledek. Faeřané nebudou jednoduchým soupeřem, hrajeme venku, to nikdy není lehké. Motivaci napravit Moldavsko však máme velkou.“

Co konkrétně musíte změnit, aby se výsledek dostavil?

„Rychlost přihrávek, také přesnost, aby balon létal od nohy. Akce nesmíme předržovat, hrát rychlý represink. Všechny tyto atributy musíme zlepšit. Ukázali jsme si pár klipů z Moldavska. Věřím, že nám to pomůže.“

Minulý rok jste v přípravě Faerské ostrovy porazili 5:0. Nesvádí to k podcenění?

„Ne, nikdo nic nepodcení. Už právě proto, že jsme remizovali v Moldavsku. O to víc do toho půjdeme. Navíc šlo o přátelský zápas, z toho si moc brát nemůžete. I soupeř bude mít větší motivaci uspět.“

Na Faerských ostrovech v průměru téměř 300 dní prší, ovšem už druhý den je tady krásně, svítí sluníčko. Nepřekvapilo vás počasí?

„Hodně lidí nám říkalo, že tady není hezky a my si tady už dva dny užíváme příjemného klimatu. Uvidíme, jak bude v čase zápasu. Jediné co nechci, je velký vítr.“

Prý jste ve čtvrtek měli docela divoké přistání?

(směje se) „Už dopředu jsme věděli, že podmínky pro přistání nejsou na Faerech jednoduché. Drahá je krátká, ale naše pilotka to nakonec zvládla velmi dobře, byť to trochu dobrodružné bylo. Všechno ale naštěstí dopadlo dobře.“