Sedm statečných Albánců ze Serie A: Talent Interu i držák Atalanty

Albánští reprezentanti působí ve větším počtu v Serii A. Na koho Česko narazí? • FOTO: Koláž iSport.cz Je jich sedm, v sezoně 2023/24 drží albánský prapor v italské nejvyšší soutěži a nyní je čeká bitva o ME s českou reprezentací. Jen jeden z nich se přitom narodil přímo v Albánii a nebýt několika přestupů v nedávné době či zranění Marashe Kumbully z AS Řím, mohlo se proti Čechům ve čtvrtek v kvalifikaci o EURO 2024 představit o poznání více italských krajánků. Kdo jsou „italští“ Albánci?

Etrit Berisha Klub: Empoli

Pozice: brankář

Věk: 34 let

Startů v Serii A: 150

Startů v reprezentaci: 77

Hodnota dle Transfermarktu: 400 tis. eur

Úspěchy: 1x mistr Švédska (2008), 1x vítěz švédského superpoháru (2009), Nejlepší zahraniční gólman Serie A (2014) Kosovský rodák v pokročilejším věku už spíše dohrává kariéru, i když brankáři v Itálii se vyznávají extrémní dlouhověkostí. Pod Apeninami působí deset let, nejlepší jméno si udělal v Laziu a Atalantě. Nově působí už ve svém pátém italském klubu. Empoli by měl pomoci k záchraně, což je těžká písemka, jelikož jeho nový chlebodárce neodstartoval do sezony vůbec dobře a je poslední. V reprezentaci nosí kapitánskou pásku. Etrit Berisha v zápase Serie A proti Juventusu • Foto ČTK / AP / Marco Bucco

Berat Djimsiti Klub: Atalanta

Pozice: obránce

Věk: 30 let

Startů/gólů v Serii A: 182/4

Hodnota dle Transfermarktu: 10 mil. eur

Úspěchy: 2x vítěz švýcarského poháru (2014, 2016) Když patříte k pilířům obrany ambiciózní Atalanty šestou sezonu, už to něco znamená. Djimsiti byl dlouho věrný rodnému Curychu, v Atalantě je od roku 2017 a v rámci Serie A si ze startu odskočil ještě na hostování do Beneventa. Nerad pendluje, v Bergamu se usadil, kdyby tam dohrál kariéru, nepřekvapil by. Podobně stálý je i ve svých výkonech. Na stoperu vedle něj v klubu roste vycházející italská hvězda Scalvini. Dlouholetý stoper Atalanty Berat Djimsiti • Foto Profimedia.cz

Nedim Bajrami Klub: Sassuolo

Pozice: záložník

Věk: 24 let

Startů/gólů v Serii A: 95/8

Startů/gólů v reprezentaci: 13/2

Hodnota dle Transfermarktu: 7,5 mil. eur

Úspěchy: - Podobně jako Djimsiti se narodil v Curychu, ale začínal u konkurenčních Grasshoppers. Pak strávil dva roky v Serii B a pomohl k postupu Empoli. V lednu letošního roku si polepšil přesunem do Sassuola, které technického středopolaře získalo nastálo. S novým týmem má jistě vyšší ambice, ale přestalo se mu dařit střelecky. Nedim Bajrami ze Sassuola • Foto Profimedia.cz

Kristjan Asllani Klub: Inter Milán

Pozice: záložník

Věk: 21 let

Startů/gólů v Serii A: 44/1

Startů/gólů v reprezentaci: 10/2

Úspěchy: 1x vítěz italského poháru (2023), 1x vítěz italského superpoháru (2022) Momentálně asi největší naděje albánské kopané spolu s útočníkem Chelsea Armandem Brojou, který je však na marodce. Minulou sezonu hostoval Asllani z Empoli v Interu Milán. Výsledek této štace? Neslavný, protože v 28 soutěžních zápasech Asllani nezaznamenal ani jeden gól či asistenci. Pravda, často dostal šanci na poslední minuty. Přesto si jej Inter pořídil nadobro za 10 milionů eur. Klidně může působit jako zataženější dispečer hry a finální pasy se od něj čekají. Tam má zatím velké rezervy. Přehledem ve hře a myšlením už ale působí jako mnohem zkušenější fotbalista. Kristjan Asllani už druhou sezonu bojuje o místo v Interu Milán • Foto Profimedia.cz

Ardian Ismajli Klub: Empoli

Pozice: obránce

Věk: 26 let

Startů/gólů v Serii A: 64/1

Hodnota dle Transfermarktu: 3,5 mil. eur

Úspěchy: - Z malé vesničky v Kosovu to dotáhl až do Serie A. Um ukázal v Hajduku Split, odkud jej ulovila Spezia. Ta se však pakovala o patro níže, jenže to už Ismajli kopal na lepší adrese. Už třetím rokem je součástí Empoli, jež se postupně italskou ligou propadá. Nově mu dělá parťáka gólman Berisha. Řeklo by se typický albánský fotbalista. Žádná hvězda, jejíž plakáty si kluci lepí nad postel, ale spolehlivý dříč. Takové potřebuje Empoli i národní mužstvo. Ardian Ismajli hraje v italské nejvyšší soutěži už čtvrtým rokem • Foto Profimedia.cz

Elseid Hysaj Klub: Lazio Řím

Pozice: obránce

Věk: 29 let

Startů/gólů v Serii A: 278/3

Startů/gólů v reprezentaci: 77/2

Hodnota dle Transfermarktu: 5 mil. eur

Úspěchy: 1x vítěz italského poháru (2020) Pendler na levé straně obrany je národní ikonou, umí zaskočit i napravo, když je nouze. Snad jen Erjon Bogdani z Albánců v Serii A zanechal výraznější stopu, ale bylo to na mnohem horších adresách. Po šesti letech v Neapoli kroutí už třetí sezonu v Laziu, přitom mu ještě nebylo 29 let. Kdyby tu a tam nevypadl kvůli zranění, měl by mnohem více startů v lize i národním týmu. Elseid Hysaj z Lazia • Foto Profimedia.cz