Česko - Albánie 1:1. Gól Černého nestačil, hosté srovnali z jediné střely

Češi mohli odpočítávat. K postupu na evropský šampionát do Německa jim stačilo vyhrát nad Albánií a pak doma srazit dva outsidery Moldavsko a Faerské ostrovy. Po páteční bídě však matematika tak jednoduchá není. Národní tým s balkánským rivalem jen remizoval 1:1. O postup na EURO se bude prát v říjnovém a listopadovém reprezentačním okně. Mimo jiné v Albánii a taky v Polsku.

Kdyby se první poločas nehrál, asi by to nikomu moc nevadilo… Fotbal bez tempa nebavil. Pár náznaků šancí se rodilo jen po nepřesnostech na obou stranách. Diváci byli zaražení. Borci v červených dresech je nepřinutili k vydatnější podpoře. Když spíkři zápasu po skončení první půle hlásili do éteru, že se hraje ve fantastické atmosféře, jen to dokreslilo bizarní kulisy úvodní pětačtyřicetiminutovky.

Trenér Jaroslav Šilhavý vyrukoval na Albánce s oblíbeným herním schématem 3 – 4 – 3 s ofenzivním trojzubcem Černý – Kuchta – Čvančara. Kdo čekal útočnou lavinu ze strany Čechů, musel být dějem nutně zaskočený.

Národní tým měl od začátku zápasu vážné problémy s rychlým přístupem soupeře. I proto, že hrál staticky, bez nabídky, v kombinaci pomalu a bez nápadu. Přihrávky chodily na hráče ve stoje, agresivně napadající Albánci pak měli mnohem jednodušší práci odebírat Čechům balony.

Šilhavého rotu srážela spousta nepřesností v zakládání akcí. Jen v prvním poločase Češi třikrát poslali míč z autového vhazování na nohu soupeři, nebo do prostoru nikoho…

Jako první ukázal trochu šikovnosti Václav Černý. Po ojedinělé rychlé kombinaci na pravé straně si s balonem špacíroval na střed, měl to ideálně na levačku, ale rána mu nesedla. A když pár minut na to rozjel pohlednou akci cizelérskou patičkou Čvančara, uvnitř šestnáctky ji zazdil Král…

Totálně neaktivní přístup v ofenzivě nutil diváky ke spánku, Holeš s míčem u nohy rozhazoval rukama, že vážně nemá komu nahrát. Až v posledních patnácti minutách úvodní půle se začalo něco dít. Hlavičku Součka zkontroloval gólman Etrit Berisha, po chybě Krejčího se zase na Pavlenku hnali Albánci, ale Asani byl v ofsajdu. Největší šance? Černý zpětnou přihrávkou oslovil Součka, jeho rána však byla zblokovaná obětavými hosty.

Po pauze se Česko probralo. Začalo přesouvat hru, měnit těžiště, výrazně přidalo na pohybu a agresivitě. Předzvěstí k bouřlivému řevu byla akce, na jejímž konci stál Provod. Míč dostal do brány, ovšem z nedovoleného ofsajdového postavení. Za chvíli už to klaplo. Souček báječně prošel středem přes dva hráče, ještě báječněji našel Černého, který se trefil potřetí v uplynulých dvou kvalifikačních zápasech. Pomezní sudí sice opět zvedl praporek, ale VAR opravil jeho chybný verdikt.

Když to vypadalo, že reprezentace má nabito a je jen otázkou času, kdy se skóre překulí na dvojku, zkratoval v nebezpečném prostoru před vápnem Král, Bajrami jej obral o míč, udělal pár rychlých kroků do středu a pravačkou neomylně zavěsil.

Opařený národní tým mohl vrátit po další Součkově lahůdkové nabídce Krejčí, božský zákrok na lajně však předvedl Berishi. V závěru mohlo být po Brabcově chybě ještě hůř, naštěstí Albánci totálně zmastili brejk tří proti jednomu. Zaplaťpánbůh se za pár minut pískal konec.