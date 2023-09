Šmicer o reprezentaci a FAČR: Chybí nám sportovní ředitel nad trenérem

Jaký máte dojem z výkonů národního týmu?

„Bylo hodně ve hře. Věděli jsme, že když porazíme Albánii, jsme jednou nohou na EURO. Všichni jsme si přáli zápas zvládnout a byli jsme k tomu i blízko. Myslím, že spíš než výsledek překvapil veřejnost výkon v prvním poločase. Vzpomeňte si, že když jsme začínali kvalifikaci, cítili jsme nažhavenost a připravenost, vlítli jsme na Polsko a obraz hry byl úplně jiný. Tady šlo o podobné utkání, a tým tak nepůsobil. Lidi čekali jiné utkání a byli zklamaní.“

To je ono. Výsledek mrzí, ale předvedená hra vadí víc.

„Ano. Výsledek nedopadl. Albánec to trefil nádherně, to se stává. Ale tým má na víc. A já vím, že kluci i víc předvedou. Nechci říkat klišé, ovšem u nároďáku jsem čtyři roky jako manažer byl. Kluci se scházejí v různých náladách a formách. Někteří nejsou rozehraní. Čvančara si zvyká v Gladbachu, Hložek nehraje v Leverkusenu, Kuchta se těžko prosazuje proti silnějším a tak dále. Pak se to sečte a do hry promítne. Než si všechno trochu sedne, bum, a je poločas pryč. Nechci se jich zastávat za každou cenu, jen chci být objektivní.“

Možná tohle srovnávání už leze Jaroslavu Šilhavému na nervy, ale: za Karla Brücknera taky hráči nebyli vždy v topu, nejenom takový Marek Jankulovski ani moc nehrál, a přesto se na hřišti zdálo, že víte, co dělat. Neboli, nechybí současné reprezentaci něco jako součinnost, vědomé návyky?

„Je pravda, že za nás byl tým ustálenější a hra nacvičenější. Teď se posty víc mění, včetně obrany. Karel Brückner do nás návyky po nepovedené kvalifikaci o mistrovství světa 2002 dostal. Na druhou stranu, i jemu se ke konci působení rozpadla osa a byl kritizován.“

Z národního týmu je cítit podrážděnost za kritiku, která na něj po Albánii padla. Je to dobře?

„Tým dostal nějaký cíl, postoupit na EURO. Oni to viděli tak, že stále vedli skupinu, že je to dobře rozehrané. Na určitou kritiku byli připravení, ale taková, co přišla, se jim zdála až příliš. Větší, než si zasloužili. Cítili podrážděnost. I proto, že sami přiznávali, že výkon nebyl ideální, že podstoupili nějakou sebekritiku.“

Předseda Petr Fousek mluvil v souvislosti s kritiky o pseudoexpertech. Je to na místě?

„Asi chtěl ukázat, že