Hanckův gól přepsal historii: Máme to nacvičené. Kouč zmizel před koncem

Rozehrávka dozadu, jeden obránce míč zastavil, druhý nakopl dopředu. Róbert Boženík vyšplhal do vzduchu, prodloužil míč do prostoru za sebe, kde se přesně nacházel Dávid Hancko. Perfektní první dotek, po kterém následoval druhý v podobě lobu. Míč zaplul do sítě.

Akce v Bratislavě trvala od úvodního hvizdu 9,5 sekund. „Měli jsme to nacvičené,“ přiznal 25letý obránce po zápase pro Sport 1. „Tuhle variantu máme připravenou na otevření hry. Jsem rád, že to klaplo.“

Hancko se tak stal autorem nejrychlejší slovenské trefy v historii. Překonal počin Szilárda Németha z roku 2001, který skóroval proti Ázerbájdžánu po 18 sekundách.

Tím ale raketový nástup Slováků nekončil… Druhá trefa přišla ve třetí minutě a další hned v šesté. A to bylo, co se týče gólů, vše. Svěřenci italského kouče Francesca Calzona si připsali do kvalifikační skupiny J o EURO 2024 tři body.

„Byly povinné,“ poznamenal Hancko. „Ještě nám zbývají dva srazy, na které se musíme koncentrovat,“ dodal bývalý hráč pražské Sparty, který nyní obléká dres Feyenoordu.

Slovensko má po šesti zápasech 13 bodů a drží druhé postupové místo před třetím Lucemburskem (10 bodů). To schytalo nevídaný příděl…

V Portugalsku dostalo hned devět branek. Chvílemi nezastavitelný proud gólů byl moc na trenéra Lucu Holtze, jenž to vzdal a sedm minut před koncem opustil své svěřence a zamířil předčasně do kabiny, kde dost možná hledal bílý ručník…

Portugalci si připsali nejvyšší výhru ve své historii a skupinu vedou bez ztráty bodů s úctyhodným skóre 24:0. O účast na EURO 2024 je připravený už jen… Sci-fi scénář? A doplní je na ME právě Slováci?

