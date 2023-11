Případ Čvančara: Ke kritice si řekl své, ale není to další Barák. Co teď s ním?

Před týdnem, kdy Jaroslav Šilhavý oznamoval nominaci na kvalifikační finiš v Polsku a s Moldavskem, nebyl trenérovi dost dobrý. Stačilo skórovat v pátek proti Wolfsburgu a situace se úplně otočila. I to dokazuje, že Tomáš Čvančara nekopíruje příběh vyřazeného Antonína Baráka. Co ale teď s ním? Zařadit rovnou do základu? „Doma proti Polsku byl dobrej,“ naznačuje trenér Petr Rada, jak by nestandardní situaci řešil.