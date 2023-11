„Polský Grealish“ z Pardubic: Bude to trudný zápas, Lewa potřebuje servis

Video se připravuje ... Fotbal ho živí v Česku, přesto v pátek večer bude mít v srdci červenobílé barvy. Bartozs Pikul, pardubický Jack Grealish, jediný Polák v tuzemské lize, vidí výhru své reprezentace. Mluví o věku Roberta Lewandowskiho i o dalších tématech.

Nálada v Polsku „Hráči jsou pod velkým tlakem, to je znát. Ale přece by to měli zvládnout, máme velké hvězdy, hrají v nejlepších ligách i klubech. Lewandowski, Zielinski, Szczesny. Jenže naposledy to bylo špatné, vlastně to už začalo prvním zápasem v Praze. Tam bylo po třech minutách hotovo a táhne se to celou kvalifikaci.“

Vyhozený kouč „Divil jsem se, že Michniewicz skončil po mistrovství světa v Kataru. Zvládnul baráž se Švédskem, postoupil ze skupiny. Je pravda, že zápasy s Argentinou a Francií byly hodně defenzivní, ale on už je takový trenér. Přišel Portugalec Santos, dostal, myslím, přes 2 miliony eur ročně. U nás není problém, že byl cizinec, už dříve vedli reprezentaci Beenhakker a Sousa. Santos vyhrál Euro s Portugalskem, v Kataru mu to nevyšlo, taký už má nějaký věk. Možná se mu už moc nechtělo, byl jsem překvapený, že mu to nevyšlo, musel odejít.“

Trenér Probierz „U nás se mu říká polský Guardiola. Michal Probierz udělal dobrou práci s Cracovií. Hráli nahoře, o Evropskou ligu i Ligu mistrů. Naposledy byl u reprezentace do jedenadvaceti let. Bylo to mezi ním a Markem Papszunem, co vedl Raków, ale jemu pomohlo, že vedl jedendvacítku. Navíc Papszunovi se nelíbilo, že by mohl skončit, kdyby se nepostoupilo na mistrovství Evropy. Probierz zná mladé hráče, vzal Wdowika, překvapivě i Pedu, který hraje třetí italskou ligu. Za to byl Probierz kritizován, ale myslím si, že právě on byl jeden z mála, kdo odehrál poslední dva zápasy dobře.“

Kapitán Lewandowski „Vrací se do týmu, je skvělý, ale už má taky svoje roky, je mu pětatřicet. Musíme hledat hráče, který mu více pomůžou, potřebuje servis, jaký má v Barceloně a předtím měl v Bayernu. V reprezentaci si chodí dolů pro balony, jenže potom chybí v útoku. Už také není hráč, který obejde čtyři kluky a dá gól. Je z něj spíš vápnový útočník. Mělo by to fungovat lépe, máme výborné hráče ve velkých klubech. Můj favorit je Piotr Zielinski z Neapole, skvělá desítka. Má kreativitu, balon Lewovi dá, ale k němu potřebujeme ještě osmičku, šestku, ty nám scházejí.“