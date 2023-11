Kobylík po Polsku: Výsledek dobrý, ale vize žádná. Součkův nejlepší výkon

Ze zápasu s Polskem si fanoušci mohou vzít asi pozitiva i negativa. Co si z něj odnášíte vy?

„Mám to podobně. Výsledek je dobrý, měli jsme o jednu či dvě šance víc, takže jsme ho mohli i vyhrát. Máme to ve svých rukou, co by za to dali Poláci. Problém mám ale s předvedenou hrou. A ten největší problém mám s tím, že když si pustím český národní tým, nemám žádnou představu, čím se chceme prezentovat. Každý trenérský štáb má nějaký rukopis a já tomu našemu stále nerozumím. Pro mě je nepochopitelné, v jaké sestavě jsme nastoupili a jak jsme hráli v první půlce.“

První půle opravdu vypadala jako další hořký večer pro českého fotbalového fanouška…

„Máme dva mečboly a my jdeme do zápasu s tím, že hrajeme na remízu. Sestava byla poskládaná v době, kdy jsme ještě neznali výsledek zápasu Moldavska s Albánií (1:1), teoreticky nám dvě remízy nemusely stačit. Bylo mi líto útočníků vepředu, kteří nedostali jediný kloudný míč, i když určitě mohli vybojovat víc. Viděl jsem před zápasem šanci jet do Polska hrát nátlakově, s presinkem, moderně. Velký kontrast vidím mezi námi a Slovenskem, které ve svém klíčovém zápase s Islandem soupeře honilo po celém hřišti.“