Pomlácený válečník Souček: večer krev, ráno úsměvy. Tým ho potřeboval

PŘÍMO Z VARŠAVY | Dva klíčové góly, které mohou Česko poslat na EURO do Německa, padly z jeho kopačky. Tomáš Souček jako správný kapitán táhne káru svých parťáků. V Polsku vyrovnal, navíc dohrál i přes ošklivé poranění obličeje. Den po utkání během přejezdu reprezentace do Olomouce už rozdával úsměvy. Tvrďáka z West Hamu evidentně žádná kopačka nerozhodí.

V první půli ve Varšavě nebyl Tomáš Souček příliš vidět, vysoké balon spíš přelétaly jeho rajon uprostřed hřiště. Rozjel se po přestávce, kde byl u klíčových momentů. S chladnou hlavou zakončil ve vápně a vyrovnal. Stejně jako s Faerskými ostrovy, kdy proměnil důležitou penaltu. V Plzni to znamenalo tři body, v Polsku stačil gól na konečnou remízu 1:1.

Souček dokáže jít přes bolest. Zápas dohrál i přes velmi nepříjemné zranění. Půlhodiny před koncem dostal tvrdý úder do hlavy, teklo hodně krve. „Bylo to hodně nepříjemný. Chtěl jsem hrát míč, ale Bednarek ho ukopl i s mou hlavou. Teď to bolí, ale doktoři odvedli skvělou práci a chtěl jsem zůstat na hřišti, protože spoluhráči mě potřebovali. Věřím, že to nebude nic vážného,“ vykládal český kapitán v rozhovoru pro Českou televizi krátce po utkání.

Den po kvalifikačním duelu ve Varšavě byl sice pomlácený, ale v dobré náladě. Reprezentace v sobotu dopoledne zveřejnila fotografie, jak se přesouvá do Olomouce, kde národní tým odehraje v pondělí večer závěrečný duel kvalifikace proti Moldavsku. Souček měl na čele výraznou památku v podobě boule a čerstvých stehů, nicméně vypadal v pořádku. A nachystaný jít v pondělí do boje znovu. Češi potřebují uhrát alespoň bod, aby mohli slavit kýžený postup na EURO.

„Je to válečník, můžeme být jenom rádi, že takového hráče máme. Ještě jsme mohli vystřelit, ale když kluci chtěli hru přerušit, trochu jsem se lekl, co se stalo. Hodně krvácel, museli mu to během zápasu ještě jednou převazovat. Věřím, že to bude v pohodě a bude se dobře cítit už večer,“ pravil po utkání gólman Jindřich Staněk, který má za sebou nepříjemné otřesy mozku a musí chytat v ochranné helmě.

Souček za reprezentaci dýchá, pokud jenom trochu může, nastupuje do každého zápasu. Nasbíral už 65 startů, pro Jaroslava Šilhavého je prakticky nenahraditelným pilířem. „Věřím, že bude v pondělí k dispozici. Byla by škoda, kdyby nebyl. Ale je to tvrďák, jak ho známe, zvládne to,“ věřil český kouč.