Suchý o Šilhavém: Jsem překvapený. Zaslouží respekt, neměl to jednoduché

Splnil cíl, dovedl národní tým na mistrovství Evropy. Poslední krok učinil rázně, v Olomouci porazil Moldavsko jasně 3:0 . Přesto trenér Jaroslav Šilhavý po zápase oznámil, že u reprezentace nebude pokračovat. „Jsem překvapený. V posledním období to neměl jednoduché, a přesto s mužstvem postoupil na Euro,“ zmínil ve studiu iSport.cz Marek Suchý, bývalý reprezentační kapitán. „Je to nejlepší rozhodnutí. Jeho čas vypršel,“ řekl redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Štěpán Filípek.

Trenér Šilhavý postrádal v závěrečném utkání kvalifikace proti Moldavsku trio Jan Kuchta, Vladimír Coufal a Jakub Brabec, kteří v sobotu navštívili klub v Olomouci. Opustili ho v ranních hodinách a z kádru byli vyřazeni.

„Bylo to pro mě překvapení. Absolutně nevhodné, zvláštní a velká klukovina. Velkou kaňkou je i načasování, hraje se o EURO, o hodně peněz. Největší problém vidím v tom, že to byl zásah do sestavy,“ zmínil Suchý.

Při absenci Kuchty se na hrot útoku postavil Tomáš Chorý a při prvním startu za národní tým zazářil. Zapsal gól i asistenci při trefě Davida Douděry.

„Skvěle splnil svou roli v zápase a předvedl skvělý výkon. Byla na něj i červená karta. Chorý je jedním z hráčů, kteří umějí takového kontaktu využít, chytí se za obličej a rozhodčí zareaguje. Souboje s ním jsou složité, obránce se těžko dostává před něj na balon. Stal se jasným mužem zápasu,“ zdůraznil Suchý.

Už po čtrnácti minutách se trefil David Douděra, po Chorém se ve druhé půli gólově prosadil i Tomáš Souček, kapitán národního týmu.

„Nebyl to koncert, ale to se ani nedalo čekat. Důležité je, že se to zvládlo bez větších karambolů v zápase a že série účastí na EURO pokračuje,“ vyzdvihl Suchý, aktuálně stoper Mladé Boleslavi.

Ano, národní tým postoupil na mistrovství Evropy poosmé v řadě.

„Největší pozitivum je, že se to povedlo navzdory tomu, co se stalo v posledních dnech. Nasazení a chuť hráčů se mi moc líbí. Těším se na to do budoucna. Postup je samozřejmě nejpodstatnější a teď přijde druhá věc,“ poznamenal Štěpán Filípek, fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

Jenže nastala dřív, než bylo v plánu. Výkonný výbor měl v úterý řešit budoucnost trenéra u reprezentace, Šilhavý však hned po utkání oznámil, že u týmu končí.

„Jsem překvapený,“ reagoval Suchý. „Podzim pro něj nebyl jednoduchý, a přesto dovedl tým na Euro. U reprezentace vydržel opravdu dlouho a je na místě mu za jeho působení poděkovat a dát veškerý respekt a kredit.“

S tím souhlasil i redaktor Filípek. „Přesto jeho čas vypršel. Je to nejlepší rozhodnutí. Ale dávám mu velký kredit za úvodní pasáž u týmu, ale potenciál Šilhavého u týmu se vyčerpal.“

Teď je otázka, co dál. Kdo reprezentaci převezme? „To si nedovolím tipovat. Je to velký otazník a není tady v současné době žádný dostupný trenér, o kterém bychom mohli říct, že k týmu půjde,“ zmínil Suchý.

Nabízí se ovšem Jindřich Trpišovský ze Slavie či kouč Slovácka Martin Svědík, který v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přiznal, že by takovou nabídku bral.

„Je však otázka, jestli jsou k mání. Za mě prostě nejde trénovat klub a reprezentaci zároveň. To je složité,“ má jasno ligový obránce.