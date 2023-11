Straka: Postup je mega věc! Ale problémy jsou... Šilhavý není diktátor

Chápete Šilhavého oznámení bezprostředně po utkání?

„Překvapilo mě to, ale pochopení pro to mám. Je potřeba vyjádřit Jardovi respekt, protože si umím představit, pod jakým obrovským tlakem byl. Poslední kapička byl zřejmě exces hráčů (Brabec, Coufal a Kuchta), kteří porušili nastavená pravidla. To byl zřejmě jeden z důvodů, proč končí.“

O čem vypovídá to, že klíčoví hráči jdou dva dny před utkání do klubu. Jak si to vysvětlit?

„Je nepřípustné, aby se tohle stalo. Byla to facka směřovaná na všechny strany. Fanouškům a trenérům. Široký realizační tým by se o tohle měl postarat, ale reprezentace není ústav, abyste každého hráče sledovali. Jsou profíci, vědí, co mají dělat a mají nějakou zodpovědnost.“

Anketa Kdo by měl vést fotbalovou reprezentaci? Vítězslav Lavička Martin Svědík Ivan Hašek Michal Bílek někdo jiný

Šilhavý postoupil s týmem na EURO, přesto končí. To není úplně obvyklé…

„Je to zvláštní. Jsou situace, které jsou nevysvětlitelné. Když se podíváme na ostatní týmy, taky se hodně trápily. Třeba Itálie. Problémy jsou všude, to je jasná věc. Ale když se stane takový exces, ukazuje to, že něco bylo špatně.“

Tušíte co?