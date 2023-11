Kováč o českých stoperech: Hranáč i „magor“ Vlček mají šanci na EURO

Ačkoliv není známo pod kým, česká reprezentace vstupuje do nové éry. Vidíte v Česku talenty, na kterých by mohla v blízké budoucnosti stát?

„Rozhodně máme hráče s velkým potenciálem, příslib vidím především na stoperech. V evropských pohárech to například ukazují Tomáš Vlček a Robin Hranáč, které jsme měli před rokem v Pardubicích. Co se týče silové a rychlostní stránky, jsou nadstandardní, což dnešní fotbalový svět chce a potřebuje. Ale jsou tu i další kluci, u nás je teď Ondřej Kukučka a Denis Halinský, rychlostní typy, kteří se zlepšují každým zápasem.“

V poslední dekádě se přitom nedá říct, že by v české reprezentaci bylo obsazení stoperů úplně špičkové. Změnilo se něco v tom, že kluby dávají mladým stoperům větší vytížení?

„Je to především o vytížení, to je nejdůležitější. Co se týče mladých stoperů, číslo jedna je určitě Martin Vitík ve Spartě. Už hraje dva roky ve Spartě pravidelně těžké zápasy, teď hrál i proti Moldavsku za nároďák a zvládl to podle mě úplně v pohodě. Ale musím říct, že i ta starší generace měla dost kvalitních zkušených stoperů. Česká doména byla vždy organizace do defenzivy, nikdy jsme neměli nějaké extra problémy s inkasováním branek. Jestli to ale chceme posunout na novou úroveň, musíme se začít zapojovat hráče, co to zvládnou rychlostně.“

Vždy jsme stavěli spíše konzervativnější typy stoperů. Je tedy ten pravý čas se naladit na moderní trendy jako rozehrávka a rychlost, kterou zmiňujete? Bez nutnosti vracet do reprezentace například potrestaného Jakuba Brabce.

„To je složitá otázka, protože třeba Jakub Brabec hrál teď v Polsku fantasticky, s Lewandowským neměl žádný problém. Hodně bude záležet na