Experti před losem: Pozor na Turecko, odplata Albánii či favorit z Francie

Rozlosování základních skupin na fotbalové EURO 2024 proběhne v sobotu od 18 hodin. Experti deníku Sport a webu iSport.cz odpovídali v anketě, koho si pro národní tým přejí a jaká skupina by pro Česko byla nejlepší. „První koš jsem dělal čistě vylučovací metodou, jako poslední mi zůstalo Španělsko," říká Ladislav Vízek. A co Stanislav Levý, Milan Fukal, Miroslav Jirkal či Horst Siegl?

Stanislav Levý, trenér a expert Sportu 1. Koho byste přál Česku do skupiny a proč? „Z první skupiny, i když se vším respektem a nechci podceňovat, tak Belgii. Jde pořád o kvalitní mužstvo, ale nejlepší mají za sebou. Ve druhém koši, i když pro nás bývají bývalé východní země nepříjemné, vyberu Rumunsko. Ve čtvrtém koši si dovedu představit někoho z baráže, kterou považuji za úplný paskvil. Kdo má šanci se na EURO do Německa dostat, tomu opravdu nerozumím... Z týmů v baráži bych se vyhnul Ukrajině. Viděl jsem její dva zápasy naživo, je opravdu nebezpečná. Naopak Polsko nebo Estonsko jsou hratelné.“ 2. Jaká skupina by pro Česko byla nejtěžší a proč? „Z prvního koše určitě ne Francii, z posledního zase určitě ne Itálii. Ve třetím koši bych vybíral mezi Tureckem a Rakouskem. Viděl jsem Turky v přípravě proti Němcům, kdy vyhráli, viděl jsem také Rakušany. Jsou často podceňovaní, ale mají velmi dobrou generaci, spousty hráčů v kvalitních klubech německé bundesligy. Budou mít při zápasech velkou podporu fanoušků, i když počítám s tím, že do Německa pojede i hodně diváků z Čech. Třeba v Berlíně měli Turci domácí kulisu.“

Milan Fukal, bývalý obránce Sparty 1. Koho byste přál Česku do skupiny a proč? „Kohokoliv dostaneme z prvního koše, je proti nám favorit. Německo teď nehraje dobře, není ve formě, ale pořád zbývá do mistrovství půl roku a jsou doma. Z týmů ze druhého koše bych si to klidně znovu rozdal s Albánií, máme jim po kvalifikaci co vracet. Pokud by se dostalo na EURO z baráže, tak bych proti nám chtěl vidět porovnání s Lucemburskem. Udělali v kvalifikaci hodně bodů, jejich fotbal paradoxně na vzestupu, hráli zajímavé zápasy proti Slovensku.“ 2. Jaká skupina by pro Česko byla nejtěžší a proč? „Na turnajích typu mistrovství Evropy jsou zápasy s favority ošemetné, v prvním koši jsou samí špičkoví soupeři, nejde z nich vybrat někoho konkrétního. Ale když máte na turnaji lepší formu, můžete je porazit. Ve druhém koši vidím velice dobré Maďarsko, jde o tým, co má hodně hráčů v zahraničí, hrají dobrý fotbal, zase by šlo o zajímavé porovnání. Ve čtvrtém koši určitě ne Itálii, Švýcarsko je také velice těžký soupeř, jsou to pravidelní účastníci velkých turnajů. Těm bych se určitě vyhnul. Srbsko se zase poprvé dostalo na EURO, budou se chtít prezentovat dobře.“

Miroslav Jirkal, trenér a expert 1. Koho byste přál Česku do skupiny a proč? „Rozhodoval bych se z hlediska atraktivity a zároveň schůdnosti k tomu, abychom postoupili. Z prvního koše bych zvolil Belgii, která hraje dobře dopředu a snaží se všechny akce zakončovat. Ale úplně nepřidržuje míč, což může uvolňovat prostory pro dobrou útočnou hru soupeře. Dá se s ní hrát. Z druhého Dánsko, které by nám mohlo vyhovovat i přes to, že jsme s ním na minulém turnaji vypadli. A nakonec bych si přál Švýcarsko. Ale je to loterie, vždy záleží na formě.“ 2. Jaká skupina by pro Česko byla nejtěžší a proč? „Jednoznačně s Francií, protože hraje velmi dobrý fotbal do rychlosti. Soupeři s ní mají opravdu obrovské problémy. Hodně se zlepšili Turci, které bych nechtěl. Mají skvělé individuality a jsou nepříjemní. Z poslední skupiny je nejtěžší Itálie, která má výborného trenéra Spallettiho. Jsou vždy dobře takticky připravení a mají výborné hráče. I když měli problém se na turnaj vůbec kvalifikovat, teď budou daleko lepší.“

Ladislav Vízek, olympijský vítěz 1. Koho byste přál Česku do skupiny a proč „Z prvního koše mohu říct skoro každého, ale kdo by nám určitě neseděl, jsou Portugalci. V Lize národů jsme se přesvědčili o jejich velké síle, fakt je nechci. Mbappého ale taky nechytíme…Z druhého koše vybírám nepříjemné Turky. Historicky na ně neumíme, doteď mám v hlavě chybu Petra Čecha na EURO 2008. A z poslední skupiny musím říct Italy. Jsou to obhájci titulu, budou jistě precizně připravení.“ 2. Jaká skupina by pro Česko byla nejtěžší a proč? „První koš jsem dělal čistě vylučovací metodou, jako poslední mi zůstalo Španělsko. Soudím, že jejich styl fotbalu by nám mohl teoreticky sedět, ale to by se muselo všechno sejít. Pak si přeju Albánii. Nebude se hrát v Tiraně, ale v Německu, což by byla naše výhoda. Jsem trošku mstivej, chci Albáncům ukázat, kdo je lepší. A z posledního koše volím Švýcarsko. Vnitřně cítím, že bychom je dali.“