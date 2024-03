Šablony? Chceme unikátní dresy. Lipový mám nejradši, říká manažer

Víc reakcí než srdíček, to na sítích nevěští nic moc dobrého. Nový reprezentační dres sklidil smíšené - a spíš negativní reakce od fanoušků. Nemá cenu si nalhávat. Opravdu povedených a dotažených sad pro českou reprezentaci si za poslední roky moc nevybavíme.

Miloslav Ptáček, obchodní manažer společnosti Puma, v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz otevřeně reaguje na bezprostřední reakce na nové dresy pro EURO 2024. Vysvětluje ale i to, proč má kritizovaný lipový dres nejraději, jak vyvažuje společnost mezi extravagancí a konzervativností, i jak jsou na tom dresy reprezentace s prodeji.

Jak jste spokojen s novým dresem pro reprezentaci?

„Troufám si říct, že je to velmi dobře zpracovaná kolekce, která reflektuje národní symboly. Nešli jsme žádnou extrémní variantou. Vsázíme na klasiku. Trikolóra bílá, červená, modrá, dvouocasý lev, který je hlavní motiv dresu. Dáváme největší apel na českou národnost a české symboly, proto je i za krkem vlajka.“

Chtěli jste přinést na dres nějaké nové motivy, kterými byste dres posunuli do budoucnosti?

„Nevím, jestli jde úplně o motivy, ale dresy toho národního týmu jsou rozhodně to nejlepší, co Puma teď nabízí. Je tam nejrevolučnější materiál, materiál je opravdu ultralehký, je stoprocentně z recyklovaných materiálů, čemuž dáváme velkou váhu. Celý koncept dnešního večera byl o tom, abychom představili dresy dobrou věcí a přispěli na ni.“