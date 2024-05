Anketa osobností: Vzít Kuchtu a spol. na EURO? Nás by poslali do ČKD

Video se připravuje ... Kdo bude nominován na reprezentační kemp v Rakousku, už velmi pravděpodobně objeví své jméno také na soupisce pro finálový turnaj v Německu. Trenér Ivan Hašek chce jít odlišnou cestou, než jak tomu bývá například u hokejového národního týmu s postupným vyřazováním těsně před šampionátem. Objeví se mezi vyvolenými „Belmonďáci“ Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal? A pozvali by je na mistrovství Evropy, kdyby měli tu pravomoc, velikáni českého fotbalu Antonín Panenka, Přemysl Bičovský, Petr Mikolanda a Jozef Chovanec?

Antonín Panenka „My jsme mívali takový strašák. Tenkrát jsme museli být zaměstnaní, ale fotbal refundoval mzdu, takže jsme normálně hráli. Pamatuji si na trenéra Pospíchala, že když někdo někdy přišel na trénink takový roztroušený po nějakém večírku, tak on mu řekl: jo, ty nechceš hrát fotbal? Tak zítra v šest ráno buď na vrátnici číslo čtyři, ČKD Stalingrad. Zároveň jednou z vlastností lidí je odpuštění. Vědí, že udělali kravinu, byli potrestaní tím, že byli z reprezentačního srazu vyloučení. Možná by ještě mělo něco následovat jako výstraha. Všichni jsme je odsoudili, byla to od nich kravina, což hráči sami uznali a myslím si, že už to znovu neudělají. Přesto bych jim dal ještě druhou šanci.“

Legenda Bohemians, mistr Evropy 1976

Petr Mikolanda „Udělali chybu, od níž už uplynulo několik měsíců. Teď je to o tom, jakou mají formu, jak jsou na tom sportovně, jestli jsou fyzicky zdraví. A obzvlášť Kuchta má v tuhle chvíli top formu, takže bych ho na EURO vzal, stejně jako zbylé dva hříšníky.“

Bývalý prvoligový hráč

Jozef Chovanec „Vyřešilo se to dobře, hráči si uvědomili, co provedli, že nechali svůj kolektiv na holičkách. Přišel nový trenér, který chce mít čistý stůl, určitě s nimi o tom mluvil, jistě mu řekli svoje důvody. Je to čistě na rozhodnutí hlavního trenéra a managementu. Jak bych se k tomu postavil já? Určitě bych si s nimi o tom chtěl promluvit, chtěl bych vědět důvody a příčiny, udělil bych jim nějakou sankci. Zhodnotil bych jejich předešlé prohřešky, jestli nějakých dosahovali. Nakonec bych to rozhodnutí, zda je vzít na EURO, nebo ne, posuzoval především podle jejich sportovní výkonnosti.“

Bývalý reprezentační trenér a legenda Sparty