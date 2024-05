Experti o nominaci pro EURO: „Magor“ Červ překvapil, pochybnosti u Zimy

Video se připravuje ... A je to. Ivan Hašek odtajnil nominaci na závěrečný turnaj ME v Německu, který se koná od 14. června do 14. července. V týmu nechybí stálice jako Tomáš Souček či Patrik Schick. Hašek bere na EURO zároveň 15 hráčů z české nejvyšší soutěže a také jednoho nováčka bez reprezentačních zkušeností. Kdo v nominaci chybí našim expertům? A koho by na fotbalový svátek roku spíše nepovolali? Oslovení experti odpovídali na dvě anketní otázky: 1) Kdo vás v nominaci překvapil?

2) Koho v nominaci postrádáte?

Marek Jankulovski bývalý reprezentant a hráč AC Milán 1) „Je to asi úplný nováček v reprezentaci Lukáš Červ. I z vyjádření trenéra Haška je patrné, že chce do budoucna stavět na mladých. Proč ne. Zároveň jsem zastáncem toho, že na EURO by měli jet hráči v top formě hrající pravidelně v klubu. Ať už je to Hložek, Schick, Barák, Lingr a další, tak tolik nehrají, ale jsou venku v top soutěžích. My fanoušci musíme věřit, že to Ivan Hašek poskládal správně. Když nemáte zápasovou zátěž, tréninky vám to nenahradí. Jsou to ale výborní fotbalisté.“ 2) „Konkrétně asi Václava Jurečku. Zrovna v pondělí jsem někde zaslechl, že za poslední tři sezony dal v lize plus minus šedesát gólů. Dvakrát za sebou se stal králem střelců, hraje ve Slavii. Asi nemohl udělat víc, aby v nominaci byl. Konkurence je sice veliká, ale musím zmínit právě jeho, protože má čich na góly a je evidentně v životní formě. Věřím tomu, že vnitřně musí být zklamaný.“ Bývalý reprezentační obránce Marek Jankulovski • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Martin Frýdek st. bývalý reprezentant a hráč Sparty 1) „Asi nejenom mě překvapil Lukáš Červ, ale nedivím se, protože on je takový „magor“ v dobrém smyslu slova. Jinak si myslím, že se tato nominace nějak dala předpokládat. Šulc šel hodně nahoru a zaslouží si jet. Myslím si, že by měl být aspoň jeden z brankářů zkušenější. Napadá mě Tomáš Vaclík. Nelíbí se mi momentálně oba Juráskové. Nevím, za co jsou v nominaci. Třeba David v Hoffenheimu střídá po minutách. Oba jsou to ale skvělí hráči.“ 2) „Za mě je hodně mladá obrana. Chybí mi tam Jakub Brabec. Útok je zase našlapaný jako bejk. Možná tam chybí i Václav Jurečka, ale Ivan Hašek se takhle rozhodl. Je to asi trochu divné, když se do reprezentace nedostane král střelců. Má čich na góly, ale já bych asi volil stejné útočníky a Jurečka může být připraven, kdyby se nedejbůh někomu něco stalo v přípravě.“ Martin Frýdek starší • Foto Profimedia.cz

Michal Kadlec bývalý reprezentant a hráč Leverkusenu 1) „Není tam nikdo, u koho bych si řekl, že by tam neměl být. Červ třeba nemá zkušenosti, ale je to takový kousavý záložník, které potřebujeme. U Zimy si myslím, že trenéři hodně vycházeli ze zápasu s Norskem. Obstál proti Haalandovi. Je rychlý a má skvělé předpoklady. V reprezentaci hraje dobře. Fotbal je o hlavě. Ve Slavii udělal nějakou chybu, už se třeba necítil tak komfortně, ale nároďák mu může prospět.“ 2) „Třeba absence Tomáše Vaclíka mě nepřekvapuje, delší dobu v reprezentaci nebyl, měl svoje problémy. Otázkou je pro mě Venca Jurečka, kterého znám i osobně, když ještě hrál na Slovácku. Vím, že na sobě maká a je jistě zklamaný. Zřejmě se trenérovi nehodil. Je potřeba to akceptovat, ale když vyhrajete krále střelců ligy a jste v nejlepším věku, tak asi trochu čekáte, že tam pojedete.“ Kapitán Slovácka Michal Kadlec během ligového duelu proti Pardubicím • Foto Pavel Mazáč / Sport

David Kobylík mistr Evropy do 21 let v roce 2002 a bývalý hráč Bielefeldu 1) „Červ, protože tohle jméno se nečekalo. Ale zasloužil si to. Zbytek není překvapivý. Můžeme se bavit o klucích z Belmonda, mám na to dlouhodobě konstantní názor. Nedokážu si představit, že anglická, francouzská nebo německá federace by hříšníky vzala. Tam by si roky neškrtli. Rozumím druhé šanci i tomu, že je u týmu nový trenér, ale vzal bych je zpátky až po EURO. Turnajem pohrdli, neměli jet. Až příště. Zároveň bych jim neuzavřel reprezentační kariéru.“ 2) „Možná Panáka. Herně by tam seděl, ale otázkou je zdraví, regenerace. Na turnaji hrajete co čtyři dny zápas, možná jeho stav není takový. I ve Spartě se ho snaží dávat do kupy, aby byl k dispozici aspoň jednou týdně. Jinak mi nechybí asi nikdo. Jsem rád, že jsou tam komety jako Šulc nebo Chorý. Zima taky. Podle mě by měl patřit do základní sestavy, protože má evropské parametry. Když si ho vezmu jako špičkového beka a nebudu z něj dělat druhého Kúdelu, splní to skvěle.“ David Kobylík • Foto Archiv Davida Kobylíka