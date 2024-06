Paradox Courtois: Vychytal LM, má pět nul v řadě. Ale na EURO není zdravý?

Ten konflikt se táhne od června 2023. Rudé ďábly čekaly kvalifikační boje o ME s Rakouskem a Estonskem. Chyběl tradiční kapitán Kevin De Bruyne. V hierarchii za ním stáli připraveni zástupci Romelu Lukaku a právě Courtois bez určeného pořadí.

Courtois si myslel na pozici kapitána proti Rakušanům, protože tím chtěl oslavit v domácím prostředí osobní milník sta reprezentačních startů. Tedesco však bez vysvětlení ukázal na Lukaka. Gólmanské jedničce chtěl údajně svěřit pásku v následujícím méně podstatném duelu v Tallinu, ale to už se Courtois urazil a po rozpravě s Tedescem předčasně z reprezentačního srazu odcestoval.

„Kdyby šlo jen o kapitánství, odstoupím už v březnu, když byl zvolen De Bruyne. Kevin jako kapitán? Žádný problém, ale pak jsem byl já a Romelu bez jakékoliv hierarchie. Když před zápasem Tedesco řekl, že nebudu kapitán proti Rakousku, už to bouchlo. Necítil jsem uznání trenéra ani federace. Tedesco nehledal řešení, jen na mě tlačil a vyhrožoval, abych neodjížděl, jinak vše řekne novinářům. Jen do toho, pomyslel jsem si. Druhý den náš soukromý rozhovor unikl do médií z jeho strany,“ lamentoval Courtois později.

Situaci mezi oběma kohouty na čas vyřešilo Courtoisovo vleklé zranění kolene, kdy Realu nepomohl půl roku. Jeden z nejlepších brankářů světa se sice na konci kalendářního roku omluvil, ale učinil tak vůči fanouškům a spoluhráčům. Tedesca jako by vynechal.

Od zmíněného konfliktu se v brance národního mužstva střídají Matz Sels (Nottingham) a Koen Casteels (Wolfsburg). Kolem tématu Courtois se chodilo po špičkách a Tedesco se dotazům na brankáře Realu snažil vyhýbat.

Jenže teď kostlivci otevírají dveře od belgické skříně. Novopečený vítěz Ligy mistrů je evidentně připraven, ale v nominaci na EURO stejně chybí.

„Thibaut byl ke mně upřímný. Zná svoje tělo. Jedna věc je odehrát tři, čtyři zápasy, druhá věc je být připraven na EURO. A on není připraven. Budeme hrát s těmi, co jsou k dispozici,“ komentoval kouč nominaci.

Na jeho obranu je potřeba dodat, že Courtois skutečně v březnu vyslal jasnou zprávu. „Na EURO nebudu fyzicky připraven, i kdybych se do té doby vrátil do hry. Je dobře, aby národní tým měl už dopředu jasno,“ řekl brankář Realu Madrid.

Navíc se zapomíná na jednu věc, jednotlivec by nikdy neměl být víc než tým. V konfliktu kouče s Courtoisem jsou vlastně tři oběti. Ega obou pánů a belgická reprezentace, protože je rozdíl, jestli máte vítěze Ligy mistrů v kase či nikoliv.

Tamní média však na základě skvělého Courtoisova návratu po zranění začínají na Tedesca tlačit, aby ještě zvážil veškeré možnosti. Do 8. června má čas s nominací čachrovat. Hlavním důvodem je logická domněnka, že když Courtois je schopen odchytat skvěle finále Champions League, asi by měl být naprosto fit. Od okamžiku, kdy byl uschopněn, už celkem od začátku května odchytal pět zápasů a neinkasoval jediný gól.

Tlak na Tedesca se tak pokusil otupit nedělním prohlášením šéf sportovního úseku belgické fotbalové asociace Franky Vercauteren. „Šampionát odehrajeme bez Thibauta. Už se na to nemusíme soustředit. Je nezbytné vyhladit vrásky. Byly dány signály, které je nutné respektovat.“

Tato slova zase pro změnu vypadají, že by Courtois skutečně na turnaj nechtěl. Otázkou však zůstává, jestli by se stanovisko změnilo, kdyby Tedesco nebyl u týmu. Italskoněmecký kouč tak nebude mít pozici na startu turnaje dvakrát snadnou.