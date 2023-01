Konec zlaté generace Belgie: loajalita nulovému Hazardovi i jazyková bariéra

Belgičané nevěří, co Lukaku zazdil • Reuters

Během poslední dekády zněly kolem belgické „Golden Generation“ fanfáry nejvyšších očekávání. Nejtalentovanější tým, který kosmopolitní země (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien) dala světu, však upadl do bídy. Cože? Bída v Kataru? Ano, jde to. Kevin De Bruyne to říkal už před turnajem: „Jsme staří. Bez pohybu. Bez šance.“ Smutný konec kapitána Edena Hazarda a trenéra Roberta Martíneze.