Sen pokračuje, radoval se Ancelotti. Kouče Dortmundu utěšoval Mourinho

Dani Carvajal poslal Real do vedení • ČTK

Zatímco „Bílý balet“ v novodobé historii Ligy mistrů vyhrál i deváté finále, do něhož postoupil, Borussii se nepodařilo navázat na dosud jediný triumf v soutěži z roku 1997. Finále ve Wembley prohrála i před 11 lety s německým rivalem Bayernem Mnichov.

„Předvedli jsme skvělý výkon a myslím, že jsme si zasloužili víc než prohru o dva góly. Od první vteřiny jsme celému světu ukázali, že tu nejsme jen proto, abychom se finále zúčastnili, ale abychom ho vyhráli. Udělali jsme spoustu věcí správně, ale v klíčových okamžicích byl soupeř ledově klidný, což nám dnes chybělo,“ uvedl Terzic v rozhovoru pro ZDF.

Na ploše ho po zápase objal a utěšoval José Mourinho, který byl v Londýně jako expert UEFA. „Řekl jsem Edinovi, že musí být velmi hrdý na práci, kterou odvedl, protože to bylo úžasné. Zorganizoval svůj tým a dodal mu sebevědomí a správnou mentalitu,“ vyzdvihl Portugalec, který Ligu mistrů vyhrál s Portem a Interem Milán.

Hráči Realu přiznali, že po prvním poločase mohl Dortmund vést i o několik gólů. „Odehráli jsme fantastický zápas a byli blízko k tomu, abychom se dostali do vedení. Ale pak se utkání otočilo a Real ukázal, proč je mistrem této soutěže. V prvním poločase jsme měli dobré šance, stejně jako Madrid ve druhém. Jenže my jsme je neproměnili,“ srovnal Terzic.

Také jeho svěřenci cítili, že šance na překvapivý triumf byla zcela reálná. „Teď jsme jen zklamaní, což je normální, pokud jste měli takovou šanci na úspěch. Proti Realu Madrid se to moc často nestává a musíte mít na paměti, že jsou vždy nebezpeční. Ukázali jsme, že v pohárech jsme schopní hrát na nejvyšší úrovni,“ popsal brankář Gregor Kobel.

„Odehráli jsme skvělý zápas. Jsem na tým nesmírně hrdý, jak jsme se zde prezentovali. Hráli jsme statečně, se srdcem a předvedli kvalitní fotbal. Ke gólu jsme měli opravdu blízko. Real pak udeřil, jako už mnohokrát předtím,“ dodal obránce Mats Hummels. On a loučící se Marco Reus si tak po jedenácti letech připsali druhé prohrané finále ve Wembley.

Sen pokračuje, tituly nikdy nezevšední, řekl Ancelotti

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti ujistil, že triumfy v nejprestižnější pohárové soutěži mu nikdy nezevšední. Jak prozradil brankář Thibaut Courtois, zkušený italský kouč o poločase svolal celý tým včetně náhradníků, aby všem důrazně vysvětlil, jak bude třeba po přestávce obraz hry změnit.

Byl to večer plný rekordů. Madrid si připsal patnáctý triumf v soutěži, jímž vylepšil vlastní maximum. Rovněž Ancelotti posunul svůj vlastní rekordní počet vítězství v Lize mistrů jako trenér na pět - o dvě více než kterýkoli jiný kouč. „Na tohle si nikdy nezvyknete. Bylo to velmi těžké, mnohem těžší, než jsme si mysleli, že bude. Museli jsme přečkat první poločas, ve druhém jsme ztráceli míč méně a hráli lépe. To všechno jsou ale maličkosti, vyhráli jsme. Sen pokračuje!“ řekl čtyřiašedesátiletý Ital pro Movistar.

O přestávce bylo v kabině velkého favorita finále hodně rušno. „První půle nám nevyšla. Dortmund byl nebezpečný z brejků. O poločase jsme si ale i s náhradníky řekli, že musíme obraz zápasu změnit, což se povedlo,“ uvedl po utkání s ulehčením belgický brankář Courtois.

Od chvíle, kdy se Pohár mistrů evropských zemí přejmenoval na Ligu mistrů, postoupili „Los Blancos“ do finále devětkrát. A všechny rozhodující souboje vyhráli. „V prvním poločase se mi nelíbila úroveň, na které jsme hráli. Ztráceli jsme míč příliš často a na špatném místě. Nechali jsme Dortmund hrát tak, jak chtěl - s rychlým přechodem do útoku, v tom jsou nejnebezpečnější,“ poukázal Ancelotti.

Real udělil soupeři lekci z produktivity. „Rozhodující bylo, že jsme v prvním poločase neinkasovali. První poločas z naší strany opravdu nebyl dobrý. Pak jsme se lépe dostali do zápasu a dali gól, který nás dostal na koně. Ale trvalo dlouho, než jsme ve finále byli lepším týmem,“ uznal pro ZDF Toni Kroos, který po Euru ukončí kariéru.

Německý záložník spolu s Danim Carvajalem, Nachem a Lukou Modričem vyhráli Ligu mistrů pošesté, čímž se dotáhli na legendu Realu Francisca Genta. Právě Carvajal se po Kroosově rohu postaral hlavou o vítězný gól. „Nedokážu ani popsat, jaký to je pocit. Spokojím se s nesmírným štěstím. Z prvního poločasu jsme vyvázli bez inkasovaného gólu, pak jsme věděli, že naše chvíle přijdou. Upřímně, ani jsme si nezasloužili v poločase remizovat,“ řekl střelec první branky.

Carvajal si odnesl cenu pro hráče zápasu. „Věřte mi, rád bych tyhle zápasy vyhrával snadněji. Na rohy jsem chodil většinu sezony. Klíčové bylo mé odhodlání. Nejdřív jsem zamířil nad a věděl, že podruhé už musím dát gól,“ řekl obránce.

Real vůbec poprvé na cestě za vítězstvím v Lize mistrů neprohrál v sezoně jediný zápas. Po Barceloně je druhým španělským klubem, jemuž se to povedlo.