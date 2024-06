Jak odbourat negativní tlak. Kampaň adidasu pomáhá před EURO 2024

Také Lionel Messi se zapojil do kampaně adidasu • adidas

adidas startuje další kapitolu kampaně, která pokračuje ve své ambici mírnit negativní tlak ve sportu. Značka tak chce prostřednictvím spojení ikon ze své globální fotbalové rodiny ukázat, co je možné, když se podaří zvládnout tíhu očekávání.

Tento měsíc přinese velké fotbalové události včetně EURO 2024 a jihoamerického mistrovství Copa América a adidas při té příležitosti nabízí kampaň pohled na to, jak může mezinárodní fotbal vedle vzrušení přinést další úroveň tlaku na hru každého hráče. Výzkumy totiž ukazují, že existuje až třikrát vyšší pravděpodobnost, že stejný fotbalista nepromění penaltu při hře za národní tým než při hře za svůj klub.

Nedávná studie společnosti adidas a předních sportovních neurovědců z neuro11 odhalila, jaký vliv může mít tlak na výkon elitních i amatérských sportovců. Dr Niklas Häusler, spoluzakladatel společnosti neuro11 říká: „Naše nedávné testování vybranými sportovci společnosti adidas ale ukázalo, že pokud má hráč správné vedení, je až o 40 % efektivnější při zvládání tlaku během důležitých okamžiků.3 Tím, že nasměruje své soustředění na implementaci nastavených postupů, může realizovat své největší naděje tohoto léta.”

V rozhovoru před startem EURO 2024 řekl klíčový muž anglické reprezentace a Realu Madrid Jude Bellingham: “První start za národní tým přináší vyšší tlak, se kterým se musíte velmi rychle vyrovnat. Z těch nejdůležitějších zápasů, které jsem odehrál ve velmi mladém věku, jsem se naučil, že tlak je spíše zodpovědnost. Osobně se řídím tím, že když se tlak dostaví, vzpomenu si, proč vlastně hraju. Až budu v létě nastupovat v turnaji, budu myslet hlavně na to, že hraju z lásky ke hře samotné a přenesu tlak na hřiště, abych se dostal na tu nejvyšší úroveň.”

adidas představuje nový film, v němž vystupují hvězdy současného fotbalu i nastupující generace hráčů, kteří budou v létě oblékat dres své země. Ve snímku, který chce inspirovat příští generace sportovců k překonání tlaku a podpořit jejich lásku ke krásné hře, nechybí Gianluigi Donnarumma, Giovanni Reyna, Ousmane Dembélé a Pedri.

Film namluvený anglickou legendou Davidem Beckhamem připomíná hráčům následující: Ať už se účastní turnaje jako obhájci titulu, nebo při svém debutu, aby si při vstupu na hřiště na největších fotbalových turnajích letošního roku uvědomili, že tlak na ně je pozitivní, a soustředili se na pozitivní výzvu „You Got This“.

Prostřednictvím série rychlých střihů na pozadí melodie ikonické skladby Under Pressure od kapely Queen s Davidem Bowiem, se Lionel Messi jako kapitán posledních mistrů světa zapisuje do historie, zatímco německý zázrak Florian Wirtz střílí akrobaticky do horního rohu, americký hráč Gio Reyna zkušeně přehodí míč přes hlavu a poté se trefí z voleje, začínající hvězda Pedri se sebevědomě prochází mezi španělskými fanoušky před zápasem a francouzský fotbalista Ousmane Dembele předvádí svou schopnost používat kteroukoliv nohu, když se prosmýkne skrz soupeřův tým.

Také Lionel Messi se zapojil do kampaně adidasu • Foto adidas

Film tak ukazuje, čeho lze dosáhnout, když usměrníte tlak a povzbuzuje běžné sportovce, aby ho následovali.

Dembele a Santi Jimenez ve filmu debutují s novými kopačkami adidas F50, které byly k vidění na hřišti při finále Ligy mistrů a chystají se zazářit v rámci fotbalového léta.

V závěrečné scéně pak Jude Bellingham hraje na dvorku s místními hráči na svém domácím trávníku v Birminghamu. Chce tak připomenout sportovcům na celém světě, kde začala jejich láska ke hře a jak se sny mohou stát skutečností, když je podpoří myšlenka ‘You Got This’.

Superstar Realu Madrid má na sobě svůj první kousek adidas, prémiový teplákový top s vysokým výstřihem ve vlasteneckých barvách a osobními detaily z řady ‘JB Originals’, která bude uvedena na trh v nadcházejících měsících.

Jude Bellingham v prémiovém teplákovém topuve vlasteneckých barvách a osobními detaily z řady ‘JB Originals’, • Foto adidas

K další kapitole kampaně Florian Alt, viceprezident pro globální komunikaci značky adidas řekl: „Chceme oslavit a podpořit naše hráče před velkým fotbalovým létem, kdy budou nadále inspirovat nastupující generaci sportovců. Tato kampaň nám všem připomíná, že tlak lze pocítit na jakékoli úrovni, bez ohledu na ocenění nebo úspěchy. Naší ambicí zůstává pomoci odbourat negativní tlak ve sportu a povzbudit elitní i řadové hráče, aby se znovu spojili s tím, co v nich probudilo lásku ke hře. Doufáme, že naše heslo ‘You Got This’, povzbudí sportovce všech úrovní k překonání tlaku a dosažení svých osobních možností ve sportu.“