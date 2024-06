ZNÁMKY Česka: Zima nejlepší ze stoperů, Chytil si řekl o prostor

Jak si Češi vedli v zápase proti Maltě? • FOTO: koláž iSport.cz

Zápas s Maltou splnil účel, Češi si v přípravě na EURO zastříleli a zapsali vysoké vítězství 7:1. Dvakrát se trefil Mojmír Chytil, o další trefy se postaralo šest různých střelců. Skvělé utkání odehrál Vladimír Coufal, který se vrátil do reprezentace poté, co kvůli kauze Belmondo chyběl na minulém srazu. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony hráčů mužstva Ivana Haška viděl deník Sport. Pro zobrazení hodnocení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.