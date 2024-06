Jak se rodí česká sestava na EURO: tři otazníky, žolíci... Červovi se nevěří?

Video se připravuje ... Napětí i tlak stoupají, vstup české fotbalové reprezentace do EURO 2024 v Německu se pomalu, ale jistě blíží. Pokusili jsme se zmapovat, jak kouč Ivan Hašek přemýšlí o složení základní sestavy - v ní mu zbývají poslední tři otazníky. Jak jsou na tom české hvězdy či co je zatím možná největší pozitivum?

Tři místa v sestavě Troufáme si tvrdit, že minimálně na osmi pozicích v základní sestavě má reprezentační trenér Ivan Hašek týden před ostrým startem turnaje jasno. Přestože sám kouč to po generálce nepotvrdil. „Někteří hráči ukázali, že jsou ve formě, proto pro nás bude těžší vybrat jedenáct nejlepších,“ mlžil. Otazníky jsou na důležitých postech v ose hřiště. Vedle Tomáše Součka, kde měl operovat zraněný Michal Sadílek, a nad ním. Na podhrotu a na špici, či na dvou desítkách – podle toho, zda trenéři vsadí na rozestavení 3–4–1–2 se dvěma klasickými forvardy, nebo 3–4–2–1 se zahuštěnějším středem pole. Souček o EURO i tlaku. Má metody, jak usnout. Ve West Hamu pomáhá i Coufal Video se připravuje ...

Hvězdy: pomalejší rozjezd Při vší úctě ke všem nominovaným, mít a nemít v mužstvu frajery na top evropské úrovni – a navíc na turnaji ještě ve skvělé formě – je obrovsky rozdílová záležitost. Hokejisté by mohli vyprávět, jak sebevědomí celého mužstva a hlavně individuální kvalitu přenesenou ve prospěch týmu povýšil příjezd Davida Pastrňáka, Martina Nečase a Pavla Zachy. Totéž potřebuje i Ivan Hašek. Vladimír Coufal naznačil přínos proti Maltě, kdy nahrál na dva góly, proti Severní Makedonii už ale i s Tomášem Součkem a Patrikem Schickem zapadl do průměru mezi ostatní. Nevadí, důležité je načasovat pohodu na šampionát, k čemuž by Schickovi mohl pomoct zásah z pokutového kopu. Výstraha před EURO, pochybné penalty. Mdlí Češi byli nečitelní i sami sobě Video se připravuje ...

Pozitivní efekt žolíků Možná zatím největší pozitivum je přínos střídajících hráčů. Ne že žolíci dobře zapadnou do zápasu, oni ráz utkání umějí změnit a co je nejdůležitější: přímo se podepsat na vstřelených gólech. Samotnou brankou, asistencí, střelou z níž rezultuje dorážka, vybojovanou penaltou... „Ti, co přišli do hry, když je soupeř unavený, jsou pro nás hrozně moc důležití. To je pro nás dobrý poznatek,“ pochvaloval si Hašek. Nutno dodat, že to nebylo poprvé. Už nejde o náhodu. I během jeho úvodního březnového srazu rozhodli utkání v Norsku a s Arménií střídající borci. „Jokeři“ jako Václav Černý, Ondřej Lingr, Tomáš Chorý, Antonín Barák, Matěj Jurásek nebo Mojmír Chytil mohou hrát v Německu klíčovou roli, i když půjdou do hry z lavičky. Super zpráva! Sadílek? Chyba v komunikaci, udělali jsme to blbě. Sorry, říká Hašek Video se připravuje ...

Červovi se (asi) nevěří Bylo to překvapení, ne že ne. Lukáš Červ, typologicky nejpodobnější hráč Michalu Sadílkovi, zůstal v generálce v Hradci Králové pouze na tribuně. Přitom se čekalo, že se vyzkouší spolupráce s Tomášem Součkem. „Lukáš pracuje na tréninku velmi dobře. Když to vidíte, je škoda, že je v přípravě jen šest střídání. To bych mohl vyjmenovávat dalších osm kluků, které tady máme,“ vysvětloval Hašek. Na pozici osmičky vedle kapitána se postavil levonohý univerzál Lukáš Provod, jenž ve Slavii nastupuje už nějakou dobu spíš na jiných pozicích. „Odehrál velmi dobré utkání. Je to tahový hráč, je vidět, že má formu, jako měl před svým zraněním. Ukázal to na hřišti,“ dodal kouč. Navíc za zraněného Sadílka dorazil ještě Petr Ševčík. Sadílek a tříkolka: proč dělat z lidí blbce? Červ má před sebou životní šanci Video se připravuje ...