SESTŘIH: Španělsko - Chorvatsko 3:0. Gól nepřítele lidu, Yamal má rekord

Kdo čekal fotbalové šachy v sobotním šlágru Španělů proti Chorvatům, nebyl překvapen do 29. minuty. Pak Španělé rozjeli festival gólového veselí. Do půle nasázeli Modričovi a spol. tři kousky a hrdinové zápasu psali zajímavé osobní příběhy. Více gólů už nepadlo a mírný favorit zápasu tak vyhrál 3:0.

Kapitán Morata vede otevřenou válku se španělským fotbalovým lidem už dlouho. Přidal pod kotel svým vyjádřením před turnajem, že Španělé snad ani nepřejí národnímu týmu.

Právě Morata ale našel otvírák na chorvatskou konzervu jako první, když se rozevřela do té doby úzkoprsá obrana vedená Joškem Gvardiolem.

Byla to 36. trefa útočníka Atlétika Madrid v národním dresu. Osamostatnil se na čtvrtém místě mezi střelci historie španělské reprezentace a dva góly ztrácí na Fernanda Torrese. „Bylo důležité takhle začít. Hráli jsme s velkou touhou. Viděl jsem ve středu uličku a Fabián Ruiz taky, takže mi poslal skvělý pas. Teď už se ale musíme koncentrovat na zápas s Itálií,“ řekl Morata.

V 67. minutě jej kouč Luís de la Fuente střídal kvůli svalovému problému za mírného bučení fanoušků. Morata však překvapil a po utkání fanoušky chválil. „Co se týče mého stavu, nic mi není. Byla to jen rána, takže jsem raději střídal. Budu připraven. Chci se vyjádřit k našim lidem, kteří přijeli přímo do Německa. Je patrné, když přijdou fanoušci, kteří nás chtějí podpořit. Jménem celého týmu jim chci poděkovat,“ dodal Morata.

Tohle gaspacho Chorvatům vůbec nezachutnalo. Od začátku zápasu byli spíše bojácní a rozehrávka odzadu jim trvala. Jejich nastavení v závěru poločasu potrestal Dani Carvajal. Zkušený bek si připsal první gól v reprezentaci v 32 letech při svém debutu na EURO, což by u takového plejera málokdo čekal, ale EURO se mu dosud zkrátka vyhýbalo. A asistence na jeho trefu? Pro o polovinu mladšího Lamineho Yamala. Ve věku 16 let a 338 dní se stal nejmladším hráčem, který si kdy na EURO kopnul a logicky je tedy také debutantem. Vyfoukl primát benjamínka evropských šampionátu Polákovi Kacperu Kozlowskému, který na minulém EURO hrál právě proti Španělsku ve věku 17 let a 246 dní.

Spojení generací u třetího gólu muselo většinu španělských fanoušků zahřát. Přesto Carvajal musel vysvětlovat novinářům, proč Yamala po akci objal. „Tady přece všichni bojujeme za svou zemi. Nejde o rivalitu mezi Realem a Barcelonou,“ objasnil obránce bílého baletu.

Carvajal jakoby měl patent na důležité branky v závěru sezony. Byl to právě on, kdo rozhodl svým gólem finále Ligy mistrů proti Dortmundu.

Ani v tomto případě se jeho soupeř nezmohl na výraznější odpověď po změně stran. Zápas už neměl kvůli jasnému skóre takový náboj. Řešila se však jedna zapeklitá situace, když v 78. minutě chyboval španělský gólman Unai Simón, Bruno Petkovič mohl docela pohodlně zakončit, namísto toho se skácel k zemi po podivném kontaktu s Rodrim. Španěl dostal žlutou a Chorvaté měli k dispozici penaltu. Petkovič ji však neproměnil a byl za hlupáka. Kdyby v akci předtím projevil trochu více důrazu, mohl skórovat ze hry.

Oni Chorvaté nakonec přece jen gól dali. Simón totiž penaltu vyrazil do boku příhodně pro Perišiče, ten dával zpět před bránu a Petkovič se tentokrát nemýlil. Jenže anglický sudí Michael Oliver gól neuznal, protože Chorvaté v čele s Perišičem naběhli do vápna dříve, než byla penalta zahrána. Simón ale taky neměl úplně čisté svědomí kvůli postavení nohou na brankové čáře v době kopu. Chorvaté tak vstoupili do EURO neúspěšně, naopak Španělé si hýčkají své hrdiny. Tedy možná až na Moratu…

Nejmladší hráči v historii EURO

1.Lamine Yamal – 16 let a 338 dní (Španělsko-Chorvatsko, EURO 2024)

2. Kacper Kozlowski – 17 let a 246 dní (Španělsko-Polsko, EURO 2021)

3. Jude Bellingham – 17 let a 349 dní (Anglie-Chorvatsko, EURO 2021)

4. Jetro Willems – 18 let a 71 dní (Nizozemsko-Dánsko, EURO 2012)

5. Enzo Scifo – 18 let a 115 dní (Belgie-Jugoslávie, EURO 1984)