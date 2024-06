Morata proti fans. Moje děti nechápou, proč se na tátu někdo tolik zlobí

Je to asi největší paradox svého druhu na evropském šampionátu. Představte si, že jste kapitánem špičkového národního mužstva a jeho nejlepším střelcem. Jenže země, kterou reprezentujete, vám neleží u nohou. Dočkáváte se naopak pískotu a urážek. Takový příběh píše Španěl Álvaro Morata, jež se před začátkem EURO rozpovídal o těžké pozici, s níž musí bojovat.

Při španělské kombinaci často nezaujatého diváka překvapí, když u doteku s míčem hráče číslo sedm sami Španělé pískají a bučí. Útočník Atlétika Madrid a kapitán španělské reprezentace má do oblíbenosti daleko. Proč? Vlastně nikdy nebyl považován ve své domovině za top střelce, byť prošel adresy jako Real Madrid, Chelsea, Juventus či právě Atlétiko. Čelí posměškům za to, jak trestuhodně někdy dokáže zahodit velké šance, které jeho tým stojí vavříny.

Přestože má v reprezentaci na kontě 35 gólů v 73 zápasech, si k němu krajané cestu nikdy nenašli. Přitom je Morata čtvrtým nejlepším střelcem historie národního týmu. Lépe jsou na tom jen David Villa, Raúl a Fernando Torres.

Reputaci si mohl vylepšit na minulém EURO. V semifinále dokázal vyrovnat proti Itálii na 1:1. Zápas došel k penaltám a hádejte, kdo neproměnil za Španělsko rozhodující pokutový kop ve čtvrté sérii. Byl to právě Morata. Itálie pak dokráčela na trůn, Španělé jeli domů a válka mezi Moratou a fans rozhodně neutichla ani na prahu dalšího evropského svátku. Sám si ale oddechl, že vyrazí s reprezentací za hranice. Tlak bude menší alespoň na místě.

Když v březnu Španělsko hrálo přípravný zápas na Santiago Bernabeu proti Brazílii, kouč Luís de la Fuente jej pokáral za jednu konkrétní špatnou přihrávku. Chvíli na to ho střídal za zjevného pískotu. „Stydím se za to, že jsem Álvara dostatečně nepodpořil,“ kál se kouč po utkání, které přímo v hledišti sledovala i Moratova rodina.

„Moje malé děti kolikrát nechápou, proč se na jejich otce někdo tolik zlobí. V pěti letech jim to těžko vysvětlíte,“ ulevil si útočník pouze dva dny předtím, než pro jeho tým začne evropský šampionát duelem s Chorvatskem. Ještě si navíc přisadil v obecné rovině. „Myslím si, že je spousta Španělů, kteří vůbec nepřejí národnímu týmu. To se prostě v jiných zemích neděje. Podívejte na Italy, jak vyvěšují na balkony vlajky a fandí,“ má jasno zdaleka nejlepší střelec, kterého má na EURO de la Fuente k dispozici. To je naprostý paradox. Vždyť dvouciferní střelci Ferran Torres (19) a Mikel Oyarzabal (11) koukají na 35 gólů Moraty z uctivé vzdálenosti.

Španělský kapitán nemá zastání ani v klubu. Když se v roce 2022 vracel do Atlétika. Estadio Metropolitano ho vypískalo. Jak jinak že? V lepším případě jej vlastní příznivci přehlíželi. To se změnilo ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Dortmundu, kde spálil tutovku proti Gregoru Kobelovi. Podráždil fanoušky i kouče Simeoneho, který jej od té doby uvrhl na lavičku. „Nebudu brečet ani si stěžovat. Někdy jsou takové situace otázkou centimetrů, jestli dá útočník gól,“ prohlásil po duelu s BVB. Atleti prohráli v součtu obou zápasů 4:5 a možná právě Moratova tutovka rozhodla.

Atlétiko se tak rozhlíží bez okolků po novém střelci. Dovbyk, Sorloth nebo Julián Álvarez jsou teď v hledáčku méně věhlasného klubu z Madridu, což Moratu vytáčí. „Nemůžu zůstat a nehrát. Když vidím, že shánějí snad osm útočníků, je mi jasné, že nejsem prioritou. Nejlepší pro mě bude hrát mimo Španělsko. Bude to lepší pro mou rodinu i pro mě, když si vybavím, co prožívám, jakmile vyjdu na ulici,“ řekl Morata.

Zastání má alespoň v reprezentaci. I přes veškerou nevraživost na něj padla role kapitána reprezentace po Sergiu Busquetsovi a Jordim Albovi. K výhradám fanoušků vůči Moratovi se před EURO vyjádřil i jeho kolega Dani Olmo. „Vůbec těm útokům na Álvara nerozumím. Hraničí to s ubohostí. Vždyť je to jeden z nejlepších střelců národního týmu a náš kapitán. S ním jsme na vrcholu. Poselství o jednotě by se mělo dostat i k fanouškům,“ nebral si servítky záložník Lipska.

Právě spor fanoušků s Moratou může být velkým tématem EURO ze španělského pohledu. Zákopy se buď ještě více prohloubí, nebo dojde ke smíření. To by ale musel Morata pravděpodobně dovést Španěly na vrchol.