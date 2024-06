Téma před Portugalskem. Obsadí levou stranu Jurásek, nebo Douděra?

Jak uspět proti hvězdami natřískanému Portugalsku? Prvním předpokladem je dobře seskládat sestavu. Vytvořit kompaktní tým, v kterém se bude mísit rychlost s dovednostmi a odvahou. Trenérský štáb Ivana Haška nad různými variantami bádá od příjezdu do Německa. Velkým tématem je obsazení pozice levého wingbeka. „Na stranách by se mělo hrát po noze,“ má jasno Michal Kadlec. Ano, chápete správně, ruku zvedá pro Davida Juráska. Ale i ortodoxní pravák David Douděra umí na opačné straně bojiště zahrát. A vůbec ne špatně.

V přípravném zápase s Maltou v rakouském Schladmingu se u levé lajny pohyboval David Jurásek. Práce mu šla pěkně od ruky. Zařídil penaltu, přidal gól na 3:1 a po hodině hry odcházel s klidem na duši. Bylo to slušný! Od hráče Benfiky, který na jaře hostoval v Hoffenheimu, to byl bodově nejlepší zápas sezony.

V generálce s Makedonií se věci měly jinak. V Hradci Králové se na levou stranu postavil David Douděra. Hráč se silnou pravou nohou obvykle zvyklý pracovat na druhé straně hřiště. V nedávno skončené klubové sezoně odehrál ve Slavii všechna utkání napravo. Bez výjimky. To samé o rok dřív a ještě předtím i v Mladé Boleslavi. Pokud se někdy objevil vlevo, šlo jen o krátké úseky, spíš štěky.

V reprezentaci je to