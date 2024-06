Vlček: Jsme tým, nehrajeme na mladý a starý. Recept na Ronalda bych...

Máte rád cestování?

„Jsme zvyklí. Do Lipska neletíme, ale jedeme vlakem. Způsob dopravy mi je jedno. Určitě to bude úplně v pohodě. Odpoledne nás čeká trénink. Rychle to uteče.“

Čím si zkrátíte cestu vlakem?

„Hrajeme jednu karetní hru, nějakou partičku si určitě dáme. Spíš ale budeme relaxovat. Někdo si přečte knížku, někdo bude poslouchat muziku. Beru za obrovskou výhodu, že nás čeká jen jedno cestování. Po Portugalsku se vracíme do zpátky do Hamburku, kde odehrajeme zbylé zápasy ve skupině.“

Vstupní zápas s Portugalskem se blíží. Pro jaký výsledek si jedete do Lipska?

„Chceme každý zápas vyhrát. Na každého soupeře se připravujeme zvlášť. Samozřejmě víme, jakou mají Portugalci kvalitu. Trenéři nás na utkání dobře připravují na videích. Rozebíráme jednotlivé hráče, kteří na nás mohou hrát. Na zápas se těšíme, turnaj pro nás konečně odstartuje. Jsme připravení.“

Často se zmiňuje ofenzivní síla Portugalska a jejich světové hvězdy. Má soupeř stejně dobré obránce?

„Když se podíváme, v jakých týmech jejich beci hrají, tak to hovoří za všechno. Jsou to TOP hráči, nicméně především útok mají úplně neskutečný. Dopředu mají ohromnou sílu, ale určitě bych si netroufl říct, že dozadu jsou děraví. Mají výborné hráče, nedostávají příliš branek, což dokumentuje jejich kvalitu. Je hrozně těžké se do nich dostat. Mají nepříjemný presink. Trenéři nám ukazují okénka v jejich hře a ukazujeme si situace, do kterých se chceme v úterý dostat. Abychom si připravili kvalitní střelecké pozice před bránou.

Tradiční otázka na tiskové konferenci: Jste tým Ronaldo, nebo Messi?

„Nerozděluju, zda je lepší ten nebo ten. Jde o nejlepší hráče téhle doby, možná i celé fotbalové historie. Nesmírně si vážím jenom, že žiju v jejich éře, že jsem na ně mohl koukat. Mám tu čest být na turnaji, kde je Ronaldo. Užívám si to. Asi vás zklamu, ale neřeknu ani Messi, ani Ronaldo. Oba jsou prostě neuvěřitelní. Takovou kariéru asi už nebude mít nikdo.“

Tušíte, jak se Ronalda ubránit? Dáte do placu nějaký tip?

„Kdybych měl návod, jak ubránit Ronalda, prodával bych ho za hodně draho. Samozřejmě se pečlivě připravujeme, ale takoví hráči jsou schopní svoje rozhodnutí změnit ze vteřiny na vteřinu. A ještě v obrovské rychlosti… Člověk na to nemá v podstatě šanci zareagovat. Zklamu vás, tip nemám, ale budu se snažit být co nejblíže u něj a mít i trochu štěstí, že se mi podaří míč vypíchnout. Ale obecně platí, že ve spoustě situací to ani není možné.“

Ještě k Portugalsku. Se Slavií jste se na jaře v Evropské lize potkali s AC Milán a Rafaelem Leaem. Dost vás trápil.

„Je to fantastický hráč. Vidíme to na i videu. Tehdy to pro mě byly neskutečný zkušenosti. Snad jsem se ze zápasů s AC ponaučil a teď už to bude jenom lepší.“

Nepatříte mezi žhavé kandidáty na základní sestavu. Jaká je vaše role? Komunikoval ji s vámi Ivan Hašek?

„Předně máme hodně mladý tým, ale jsme všichni na takové úrovni, že se nehraje na mladý a starý. Atmosféře dost prospělo, že se známe z klubů a jsme podobně staří. Je tady jeden velký tým a já se v něm cítím fantasticky. Cítím z mužstva hroznou sílu. Zkušenější kluci nám pomáhají, snaží se nám předávat zkušenosti, což všem pomohlo k začlenění se do týmu. Parta, co tady byla dřív, nás vzala mezi sebe. A moje role? Trenéři s námi mluví pravidelně. Hned na začátku nám řekli, že nám věří a že kdo se jim bude líbit nejvíc na tréninku, tak bude hrát. Proto se všichni maximálně snažíme.“