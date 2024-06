Česká sestava à la Šmicer: pokorný Krejčí, tah Holešem i objev na kraj

Video se připravuje ... „Vypadá to, že budu hrát na tři stopery. Půjdu do 3-5-2...“ Bývalý fotbalový reprezentant a také manažer národního týmu Vladimír Šmicer se zadívá na českou soupisku pro EURO a na požádání serveru iSport.cz a deníku Sport se pustí do obsazování míst v ideální sestavě. „Teď vidíš, proč jsem nemohl být nikdy trenér,“ rozesměje se v jedné chvíli, když mu rozestavení neštymuje. „Není to nejofenzivnější jedenáctka, ale v prvních zápasech na šampionátu jde hlavně o to neudělat moc chyb, ne hrát nějaký bláznivý zápas. Dopředu to můžeš otevřít vždycky,“ vysvětluje, proč bral ohled hlavně na premiérový úterní zápas s Portugalskem (21.00). Projděte si jeho nominaci, ve které nechybí zajímavá jména i jeden přesun mezi řadami. Bude se jeho kamarád a kouč reprezentace Ivan Hašek inspirovat?

Brankář Jindřich Staněk (Slavia Praha) „Dlouhodobě potvrzuje svou kvalitu. Chytal skvěle v Plzni a platí to i ve Slavii. Zápasy v nároďáku zvládl v pohodě. Ze tří gólmanů je nejzkušenější, Matěj Kovář i Vítězslav Jaroš mají obrovský potenciál. Kovář to dokazoval v Leverkusenu, i když to měl těžké, protože nastupoval jen v pohárech. Ale i v nich a předtím ve Spartě, které vychytal titul, ukázal, že je výborný brankář. Fantastický mladý kluk, zároveň ve čtyřiadvaceti není nezkušený. Pro mě jsou ti dva za Staňkem i s ohledem na kvalifikaci mistrovství světa výborná volba. V bráně nás bota netlačí.“

pravý stoper Tomáš Vlček (Slavia Praha) „Dávám ho napravo, aby kryl záda Vláďovi Coufalovi. Za Portugalsko bude na téhle straně hrát Leao a ten je strašně rychlý. Vlček ho ovšem zná už ze zápasu Slavie proti AC Milán, ví, co dokáže. Mít takovou zkušenost je dobré. Vlček je rychlostní typ, poctivý hráč, který nic nevypustí. Rezervu má někdy v rozehrávce, v práci s balonem, ale vynahrazuje to bojovností a právě rychlostí, díky ní je schopen třeba i uhasit problémy, do kterých se dostane.“

střední stoper Robin Hranáč (Viktoria Plzeň) „Mezi stopery máme několik možností. Ale Robina Hranáče bych nasadil od začátku určitě. Ze všech kluků do obrany měl asi nejlepší jaro. Hrál dobře už na podzim a ve druhé půlce sezony to potvrdil, právem si vybojoval účast na mistrovství Evropy. A pozor, vešel se do ideální sestavy Konferenční ligy.“

levý stoper Ladislav Krejčí (Sparta Praha) „Proti Portugalsku to pro něho může být trochu fofr... Není nejrychlejší jako Hranáč nebo Vlček, ale má dobré čtení hry, kvalitní rozehrávku. Je přirozený lídr, vůdce, ve Spartě to na něm měli postavené. A zabíralo to, fungovalo. Bylo by fajn, kdyby se to přeneslo i do nároďáku a našel si tam svou parketu. Důležité je, že musí hrát s pokorou, zodpovědně, pak do základu jednoznačně patří. I když je stoper, je gólový – a my bychom měli hodně využívat standardní situace. Máme hráče s předpoklady prosadit se při nich, je to naše silná stránka.“

pravý wingbek Vladimír Coufal (West Ham) „Na Premier League koukám, vím, jakou má formu. Zdobí ho stabilní výkonnost, umí podpořit útok, dát centr a najít hráče ve vápně. To by mohlo na soupeře platit, má řadu asistencí. Takového hráče potřebujeme. Konkurentem na jeho místo je David Douděra, který je ještě o něco výbušnější, Coufal je zase zkušenější, silovější, pevnější do obrany. A může hrát i ve čtyřce, spíš než Douděra. Je variabilnější, proto preferuju jeho. Doudis jinak může nastoupit i nalevo.“

levý wingbek David Jurásek (Hoffenheim) „Jediný typický levák, to je jeho obrovská výhoda. Ale musí být ve ´slávistické´ formě. To byl fantastický, rozdílový. Po přestupu do Benfiky se po zranění trápil, pak přešel do Německa, tam hrál víc. Má výborné fyzické předpoklady, je na tom dobře technicky, umí udělat kličku, odcentrovat. Musí jen někdy dávat pozor na bránění a být důraznější. Potřebuje být ve výborné kondici, aby měl sílu na výpady, na to dovolit si. Když se mu nedařilo, měl hodně ztrát. Že má problém hrát do plné obrany? Těm asi na EURO moc čelit nebudeme...“

záložník Tomáš Souček (West Ham) „Už dlouho je kapitán, lídr reprezentace. Spolehlivý, charakterově fantastický kluk, tmelí tým. Jeho předností je vykrývání prostoru – je tam, kde má být, udržuje v týmu stabilitu. Možná od něho lidé chtějí, aby byl víc na balonu. V některých zápasech West Hamu hrál trochu výš, je to pro něho určitě lepší, protože se rád vytahuje do útoku. Dal ze své pozice spoustu gólů a fanoušci očekávají, skoro vyžadují, že je bude střílet i dál. A když se mu to pár utkání nepovede, už se diví: Hele, on se netrefil... Je cenné mít takové hráče, jako je on nebo Láďa Krejčí. Jsou defenzivní, ale střílí tolik branek. Je to naše velké plus.“

záložník Tomáš Holeš (Slavia Praha) „Já ho vidím v záloze s Tomášem Součkem, líbil by se mi tam. I když se sám prý cítí už jako stoper a takhle ho bere i Jindra Trpišovský ve Slavii. Jenže mně se ve středu pole proti silným soupeřům vždycky zamlouval, ať v dresu Slavie, nebo nároďáku. Jeden z jeho nejlepších zápasů byl v osmifinále minulého EURO s Nizozemskem, tam hrál naprosto fantasticky. Umí se přizpůsobit, je soubojový, pevný a zvlášť proti Portugalsku musíme být ve středu silní. Myslím, že s Holešem by to tak bylo.“

záložník Lukáš Provod (Slavia Praha) „Nabízí se i Antonín Barák, ale s ohledem na Portugalsko dávám Lukáše Provoda, bude to hodně o práci. Tonda Barák by byl připravený. Lukáš odehrál na jaře hodně dobrých zápasů. Fyzicky je na tom dobře, doufám, že rok a půl po operaci bude ve formě. Má výbornou levačku, může hrát ve tříčlenné záloze trochu zleva, vyhoví si s Davidem Juráskem. Střed zálohy mám složený ze slávistů, protože o sobě vědí, znají se ze společného působení v Edenu. Zdá se mi, že Lukáš bude mít obrovskou chuť se ukázat. Zrovna on patří k hráčům, kteří by se mohli chtít prodat. Má na to už věk, je mu sedmadvacet. Tihle kluci mezi pětadvacátým a osmadvacátým rokem by měli být tahouny týmu a ukázat, že už jsou zkušení a z klubů vyhraní, očekávám od nich hodně.“

útočník Patrik Schick (Bayer Leverkusen) „Jasná jednička v útoku. Náš nejlepší útočník za poslední dobu. Když mu slouží zdraví, je rozdílový hráč. Chytrý fotbalista, který je na tom výborně technicky. Pokud je fit a ve formě, jednoduše světová klasa. V Leverkusenu nehrál pravidelně, ale na hrot národního týmu prostě patří. Na krajích máme hráče, kteří na něho mohou posílat centry nejen od lajny, ale už z půlky soupeřovy poloviny.“

útočník Adam Hložek (Bayer Leverkusen) „Klidně bych je postavil s Patrikem Schickem vedle sebe. I když toho spolu moc neodehráli, znají se, rozumějí si, podle potřeby si jeden cukne. Kuchta se Schickem by taky nebyli špatní, ale Kuchtič musí hrát na hrotu. Proto spíš volím Hložka. Líbí se mi, jak využívá tělo, má rychlost, kličku, střelu. Jen trpí tím, že v Leverkusenu je obrovská konkurence, a nehraje pravidelně. Jinak by jeho výkony šly ještě nahoru. Ale je to pro něho obrovská zkušenost, učí se od výborných fotbalistů, trenéra Xabiho Alonsa. A není to tak, že by jen seděl na lavičce. Kariéru má pořád před sebou. Na to, jak je mladý, už toho zažil hodně. Na EURO bude dobře připravený, bude chtít ukázat fanouškům, že se v Leverkusenu zlepšil. Má fantastickou střelu, je potřeba, aby se tlačil do šancí a dával góly. To zní strašně jednoduše, že?“