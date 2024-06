SESTŘIH: Srbsko - Anglie 0:1. Hlavou rozhodl mladík Bellingham

Anglie byla podle kurzů bookmakerů před začátkem turnaje největším favoritem šampionátu. Před třemi lety byla dosud nejblíže vysněnému triumfu na Euru, na domácí půdě ve Wembley ale podlehla ve finále po penaltovém rozstřelu Itálii. „Albion“ čeká už 58 let na turnajové vítězství, jedinou trofej získal na domácím mistrovství světa v roce 1966.

Ostrovnímu týmu patřil první poločas, Srbové po přestávce ztratili přehnaný respekt a výsledek byl otevřený do poslední chvíle.

Úvod favoritovi vyšel, ve 13. minutě hned svoji první výraznější šanci na turnaji proměnil v gól. Saka ve složité situaci stihl z pravého křídla odcentrovat, Bellingham si na hranici malého vápna naskočil nad Živkoviče a hlavou poslal míč přesně do horního rohu. Hvězda Realu Madrid ve 30. reprezentačním startu vstřelila čtvrtou branku. Bellingham se navíc ve věku 20 let a 353 dnů stal nejmladším hráčem, který se představil na dvou finálových turnajích ME. Jen dva dny držel rekord Jamal Musiala (21 let a 109 dnů) po úvodní výhře Německa proti Skotsku.

Angličané se nemuseli radovat dlouho, po chybě Alexandera-Arnolda se dostal do šance Mitrovič a jen těsně minul. Bellingham a spol. měli míč pod kontrolou, jejich postupný útok ale nevedl k dalším větším příležitostem. Výjimkou byl Walkerův průnik, protáhl se až do vápna soupeře, nedokázal však ani přesně zakončit, ani nahrát nabíhajícímu Kaneovi.

Ve druhém poločase byli Srbové odvážnější. Mladenovič chtěl připravit nebezpečné zakončení pro Mitroviče, jenže brankář Pickford byl o něco rychlejší a balon schoval do náruče. V 77. minutě mohla Anglie přidat gólovou pojistku. Kane ve vápně přeskočil Veljkoviče, ale Rajkovič předvedl skvělý zákrok a vytáhl míč na břevno.

Kyle Walker se ve věku 34 let a 19 dní stal po Stuartu Pearceovi druhým nejstarší hráčem Anglie v poli, který se představil na Euru. Jordan Pickford se dvacátým startem jako brankář na velkém turnaji vyrovnal anglickému rekordmanovi Peteru Shiltonovi.