ONLINE: Česko - Portugalsko 1:1. Smolné vyrovnání, v šanci Souček

Je to tu, Češi vstupují do EURO v Německu! V Lipsku bojují proti favorizovanému Portugalsku v čele s Cristianem Ronaldem. Celek z Pyrenejského poloostrova v prvním poločase postupně tým Ivana Haška zatlačil do hluboké defenzivy, obří šanci Cristiana Ronalda (i když by možná byl v ofsajdu) vychytal brankář Jindřich Staněk. Ve druhé půli pak z ojedinělé akce udeřil Lukáš Provod, vedení ovšem vydrželo jen pár minut, smolný vlastní gól si dal Robin Hranáč. Dokáží Češi na úvod skupiny F dál vzdorovat? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, po duelu pak i živé studio s Václavem Pilařem a Petrem Rumanem.