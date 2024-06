Změny na Gruzii podle deníku Sport: Hložek za Kuchtu i jiná formace

David Jurásek za Davida Douděru

Rychlé nohy, pracovitost a smysl pro plnění defenzivních úkolů vynesly proti Portugalsku do základu Douděru. Proti Gruzii se více hodí David Jurásek s vytříbeným uměním sypat do šestnáctky kvalitní centry do kapsy. Hlavně Schick by z nich mohl významně těžit.