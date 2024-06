Varianty za Schicka: další šance pro Hložka či hráči z ligové TOP trojky

Česká reprezentace půjde do klíčového zápasu o postup do vyřazovacích bojů na EURO bez Patrika Schicka. Útočník číslo jedna si v zápase s Gruzií (1:1) poranil lýtkový sval a minimálně proti Turecku nenastoupí. Jaké varianty se nyní nabízejí realizačnímu týmu Ivana Haška?

Ve Spartě je výrazný, svědčí mu spolupráce s ostrými křídly, kterým z pozice falešné devítky rozhazuje balony. To by s Adamem Hložkem a Václavem Černým mohlo fungovat, ale v nároďáku v poslední době nepřesvědčil ani proti Portugalsku, ani proti Severní Makedonii. Forma je otazník.

Tomáš Chorý (29)

klub: Viktoria Plzeň

reprezentační bilance: 6 zápasů/2 góly

hodnota podle Transfermarktu: 80 milionů korun

Původně ho měl realizační tým v kategorii žolík. Když to bude hořet, půjde do hry. Však si taky kouč Ivan Hašek maličko posypal popel na hlavu, že ho proti Gruzii v závěru neposlal na plac... S Chorým na hrotu by se změnil způsob hry, ale duel s Moldavskem ukázal, že to může fungovat.