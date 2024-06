Barák: Cítil jsem se dobře, ale doktoři mi nedali zelenou. Těší se na Hakana

Z čeho jste ji chytil?

„Vůbec netuším, už to ani nemá cenu řešit. Stalo se to v docela blbej okamžik, doktoři mi potom na druhý den nedali zelenou, protože nevěděli, jak to bude reagovat. Nebyl jsem úplně v takové kondici, aby realizační tým mohl sázet přímo na mě. Nikdo nechtěl riskovat, že bych musel třeba po pár minutách odejít ze hřiště.“

Musel jste svůj zdravotní stav komunikovat s Fiorentinou?

„Ne, ne, s klubem jsme to nerozebírali, protože všechny lékařské zprávy má reprezentace i klub. Byl tam možná otazník vzhledem k tomu minulému létu, ale rozhodli čistě doktoři nároďáku.“ (Tiskový mluvčí Petr Šedivý dodává, že lékaři reprezentace jsou vždy v kontaktu s klubovými.

Jak se cítíte teď?

„Skvěle. Vlastně už v den zápasu jsem se cítit velice dobře, ale byla to hrozně krátká doba. Neměli jsme moc čas zjistit, jak se to se mnou bude dál vyvíjet. Jsem rád, jak tělo zareagovalo na minimální desetiminutovou zátěž, kterou jsem dostal na doporučení doktorů. S realizačním týmem jsme se dohodli, že pokud do zápasu zasáhnu, maximálně na takový časový úsek. Po utkání jsem se cítil velice dobře, nedostavily se žádné příznaky únavy ani svalové problémy. Tělo to zvládlo. V pondělí na tréninku jsem se cítil výborně, budu snad jako všichni ostatní připraven tak, abychom to zvládli.“

A zvládnete? Turci budou mít domácí prostředí...

„Teď je to tak, že nás čeká nejdůležitější zápas sezony. Hrajeme o všechno. Myslím, že v takový moment atmosféra nerozhodne. Nebude to mít žádný vliv. Podpora může být samozřejmě pozitivní, ale i kontraproduktivní. Takže já to nijak nevnímám. Spíš to naopak můžeme využít v náš prospěch.“

Jedna z největších tureckých hvězd, Hakan Çalhanoğlu, bude hrát na vás.

„V posledních sezonách se našel na trošičku jiné pozici, než byl zvyklý. Hodně vylítnul nahoru. Začalo se o něm mluvit jako o top plejerovi na pozici šestky před stopery. V Interu odvádí fantastickou práci, je hlavním lídrem tureckého nároďáku. Těším se na konfrontaci, baví mě to.“

Co od soupeře čekáte?

„Velmi agresivní nástup. Myslím si, že budou chtít do utkání vstoupit velkým nátlakem, zkusit nás dostat. Asi tomu bude vybízet i atmosféra. Proti takovému soupeři se nehraje nejlíp, musíte si dávat pozor na disciplínu, abychom se nenechali k něčemu vyprovokovat. My naopak chceme být ti nepříjemní, dotěrní, aby nás měli plné zuby a v důležitých momentech udělali nějakou chybu a ztratili koncentraci. Čekám vyrovnaný zápas, oba týmy jsou na tom plus minus velmi podobně. Neočekávám extra dominanci, ale uvidíme až na hřišti.“

Maďaři v neděli vyhráli v nastavení, což vám moc nepomohlo, že?

„Nebudeme nejspíš moc kalkulovat, což je dobře. Budeme chtít vyhrát, jinak by se vám to vymstilo. Pak samozřejmě když se blíží konec a zbývá pár minut, můžete třeba hru rozkouskovat taktickým střídáním, kdyby vám stačila plichta. Jinak Maďary jsme nesledovali společně, já byl u masérů a fyzioterapeutů. Koukali jsme na Němce, pak to přepnuli na druhý zápas. Nedáváme tomu velkou váhu, chceme si to uhrát sami, abychom v turnaji pokračovali a byli úspěšní. Díváme se hlavně sami na sebe, nespoléháme na pomoc druhých.“

