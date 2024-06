Hamplův EURO trip obytňákem: Lipsko, Břeclav, Hamburk. Červ je náš!

PŘÍMO Z NĚMECKA | Asistenti připravovali pomůcky k tréninku, kondičáci si vzali do parády hráče v „rozehřívacím“ stanu vedle, předseda Petr Fousek zdravil novináře. V tom se na stadionku v Norderstedtu zjevila známá tvář. „Nazdááár,“ zvolal herec Ladislav Hampl (42) alias Jarmil z Houslic, jak sám užívá na sociální síti X známá postava ze seriálu Okresní přebor, směrem k trenérovi Jaroslavu Köstlovi. Na road trip do Německa vyrazil s rodinou obytným vozem, program má pořádně nabitý.

Jak moc?

„Celé jsme si to naplánovali a připravili tak, že jsme si půjčili obytný vůz a byli tam tři dny. Pak jsem musel zdrhnout domů na představení do Brna a Břeclavi, kde jsme hráli s Kalichem, a v noci z pátku na sobotu jsem naskočil zpátky do obytňáku.“

A vzal s sebou i otce, který je tady s vámi.

„Nabral jsem tatíčka a vyrazili jsme. Dneska jsme se přesunuli do kempu, chtěli jsme mrknout na trénink a pozdravit kluky. Atmosféra je zatím výborná, Český dům bezvadný, staďáky perfektní. Akorát sudí...“

Nelíbí se vám?

„Ten italský byl až na neodpískaný zákrok na Douděru špičkový. Škoda, že Němec to proti Gruzii zbytečně kouskoval a nedržel stejný trend. Teď si trochu odpočineme a po zápase s Turky pojedeme zpátky. Máme to napůl jako dovolenou a napůl jako fandící povinnost. Hezky rodinně po Liberecku.“

Co když se postoupí?

„Tak se bude improvizovat. Akorát už budu muset vrátit obytňák, protože ho mám půjčený od chlapíka, co ho dává na natáčení. A bohužel už devětadvacátého června musí stát někde na pohádce.“ (smích)

Vřele jste se přivítal s Jaroslavem Köstlem, kamarádíte od angažmá v Liberci?

„Je to tak, s Jardou se známe od doby, kdy u nás trénoval. Je to fantastický chlapík. A protože mám v Praze jednu oblíbenou hospůdku, kde má support Bohemka, znám se trošku i s Jardou Veselým. S Ivanem Haškem se zase potkáváme na Realu Top Praha. Ale moc je nechci otravovat. Jsme tady jen na čumendu, necháváme je pracovat. Spíš jsme jen chtěli využít možnost okouknout fungování. Kdo ví, jestli budeme mít čas na příštím EURO. Proto se to teď snažíme užít plnými doušky.“

Ale špatně jste loboval, v nominaci není žádný slovaňák...

„Nechal jsem si udělat a podepsat dres Lukáše Červa, který byl ještě do zimy u nás, abych Liberec aspoň trošku supportoval. Lukáš je pořád trošku náš. Ale víte, jak se to říká. V reprezentaci by se neměly vnímat klubové rozdíly, tak to vnímáme i my.“

„Nový“ Liberec na vás zatím působí jak?

„Těšíme se moc. Co šlo zatím minimálně k lepšímu, je marketingová záležitost. Už se nám tam kupí i nějací noví hráči. Sice mlaďáci, ale začíná se to štelovat. Osmadvacátého hrajeme v Benátkách, s Tomášem Čarnogurským (ředitelem komunikace) to budeme na streamu i nějak komentovat. Asi to nebude úplně totálně profi výkon, ale budeme se snažit. Fakt se na sezonu těšíme, klub má po letech ambice, což všechny těší. Doufám, že se v budoucnu povede dostat lidi na stadion, abychom konkurovali jiným klubům nejen na hřišti, ale i v hledišti. Taková značka jako Slovan by si to zasloužila, bylo by to dobré i pro českou ligu. Všechno kolem se zvedá, Liberec musí být u toho.“

Takže za rok vyjedete obytňákem na evropské poháry.

„Ty jo, bylo by to bezvadný. Rád bych vás vzal za slovo!“ (úsměv)