Chorý do základu! Ať hraje se Šulcem, nabádá Kotal. Na to ale spíš nedojde

V sobotu národní tým poslal do šestnáctky dle statistických dat pětačtyřicet centrů. Hlavně v druhém poločase, v době sílícího tlaku, létala do nejnebezpečnějšího prostoru na hřišti jedna šipka za druhou. Výsledek? Vyjma branky Patrika Schicka tlustá ošklivá nula. Proto taky konečné skóre s Gruzií mučilo – jen 1:1.

Po zápase se zhusta řešilo vynechání Tomáše Chorého. Podle mnohých expertů, a v obsáhlé analýze na to poukazoval i deník Sport, měl být v závěru utkání na place. Těžko to rozporovat, typologicky - vzhledem ke své výšce a urputnosti v soubojích - by se na trávník v době finálního tlaku extrémně hodil. V tlačenicích ve vápně si umí najít místo a bez rozpaků udeřit. Opakovaně to předvedl v Plzni, stejně tak v národním týmu. Byl to on, kdo reprezentaci gólem pomohl dotlačit k postupu na finálový turnaj. Na jaře rozhodl pražskou přípravu s Arménií.

Sobotní válku ve Volkparkstadionu v Hamburku však sledoval pouze z rozcvičovací zóny. Ivan Hašek na něj neukázal. Místo válečníka z Plzně vyslal z lavičky do centra dění Mojmíra Chytila, v pozdějším čase zase Petra Ševčíka a Antonína Baráka.

„Dali jsme do hry hráče, kteří nejsou statičtí, jsou náběhoví. Rozhodli jsme se takhle, po zápase jsme všichni chytřejší. Možná tam Tomáš mohl jít, možná jsme to mohli vymyslet jinak. Ale nechtěli jsme, aby Tonda Barák hrál defenzivního záložníka, běhal čtyřicítky, někdy i sedmdesátky. Myslím, že se Tomáš Chorý do hry dostane,“ dumal hlavní trenér.

Pokud Hašek dodrží slib, je tématem, zda se „do hry dostane“ coby člen základní sestavy, nebo až později. Kupříkladu v době, kdy se český výběr bude v závěru hnát za postupem a bude potřebovat vstřelit rozdílovou branku. Takový scénář je totiž poměrně pravděpodobný.

„Nemáme Schicka, což je náš nejlepší hráč. Určitě nám bude chybět. S Tureckem dostanou šanci další kluci. Je tam Choras, Mojma (Chytil),“ lamentuje Tomáš Ujfaluši, bývalá hvězda národního týmu.

S odpovědí, zda by Chorého postavil proti Turkům od začátku, neváhá ani vteřinu. „Hned bych tam Tomáše dal. Vím, že by se hrozně těšil, na hřišti by nechal absolutně všechno. Vůbec bych se jeho nasazení nebál.“

Pohled jednoho z největších trenérských odborníků v zemi je totožný. I Václav Kotal by se přimlouval za plzeňskou alternativu. Dokonce dvojnásobnou. „Pokud bych ukázal na Chorého, s ním by měl jít na hřiště i Šulc. Jsou sehraní, z Plzně na sebe zvyklí, v sezoně těžili ze spolupráce. Na sklepávání od vysokého hrotového útočníka reaguje Šulc lépe než Ševčík. A další důvod, na turnaji nedáváme góly. Plzeňská dvojice umí vystřelit, Šulc i ze střední vzdálenosti. Takové hráče budeme proti Turecku potřebovat,“ uvažuje bývalý kouč Sparty.

Hašek zatím v Německu spoléhá na rozestavení 3-4-1-2 (proti Portugalsku). S Gruzií model upravil v samém závěru, přešel na 3-2-4-1. Ale spíš proto, že v noci před zápasem nečekaně onemocněl Antonín Barák. Jinak by vstupní schéma bylo totožné jako v prvním duelu.

Pokud bychom zohlednili názor Ujfalušiho s Kotalem, pro Chorého by byla výhodnější varianta s jedním útočníkem. Na hrotu je zvyklý válčit sám, cítí se tak lépe, dovede balony podržet, stejně tak sklepávat nabíhajícím spoluhráčům z druhé vlny.

„S Gruzií rozestavení 3-2-4-1 celkem fungovalo. Pro zápas s Tureckem bych se toho nezříkal. Souček s Provodem na šestce, nad nimi Šulc, možná Barák a nahoře Chorý. To by se mi líbilo,“ pokyvuje hlavou Kotal. Zároveň uznává, že opodstatnění má i vypuštění hladového bijce v druhé fázi zápasu.

„Výsledek se může lámat až v závěru, s tím se také musí počítat, ale my nemůžeme spekulovat. Turci mají dobrý nepříjemný tým, levou stranu mají nebezpečnou. Pro Chorého místo vidím. Nechci příliš zabíhat do taktických detailů, protože rozestavení je jedna věc, způsob hry druhá. Otázkou je, jak budeme presovat. Zda zvolíme napadání už na útočné polovině, či budeme hrát z bloku, spíš tedy 5-4-1, pak se Tomáš může potulovat mezi stopery, kdyby Turci hráli s trojkou vzadu. Drobných nuancí je spousta,“ uvažuje Kotal.

Podle informací Sportu se spíš počítá s tím, že utkání otevře na špici Mojmír Chytil a Tomáš Chorý, který dosud odehrál jen pár desítek vteřin proti Portugalsku, vyrazí do rozhodujícího souboje z lavičky.