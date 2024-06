Co na sebe „práskl“ Vlček: Na hřišti je jako Ramos, učí se investovat do akcií

Čím nejvíc pomáhám týmu

„Asi rychlostí. Dokážu se měřit s těmi nejrychlejšími, no, s víc rychlými hráči soupeřova týmu. Plus obětavost.“

Můj dětský fotbalový hrdina

„Tím vždycky byl a bude Sergio Ramos. V televizi jsem ho úplně hltal. To mi zůstalo dodnes. Líbí se mi na něm hlavně to, že na hřišti nedá soupeřům nic zadarmo a pro tým by se rozkrájel. Myslím, že mám v sobě to samý. Když jsem ho viděl, byl jsem vlastně v tom zápasu stejně jako on.“

Hláška kouče, která je mi nejbližší

„Tým je víc než jednotlivec. Pan Trpišovský nám tuhle větu říká často.“

Moje top filmy a seriály

„Miluju všechny díly Transformerů. Dřív jsem se ženou koukal na seriál You a moc se mi to líbilo.“

Co poslouchám

„Když někam jedeme nebo se potřebuju soustředit, poslouchám českej rap. Viktor Sheen, to je asi teďka klasika všech.“

Co právě čtu

„Mám rozečteného Inteligentního investora. Do oblasti akcií jsem zabrouzdal asi čtyři roky nazpátek a drží mě to. Moc mě baví se na to koukat, zkoumat to a učit se. Každý musí myslet na svoji budoucnost a tohle je pro mě důležité. Teď do toho nedávám velký obnos peněz, ale postupně to chci dělat tak, abychom jako rodina byli zajištění.“

U čeho nejlíp relaxuju

„Největší relax je určitě moje malá dcera. Samozřejmě taky žena. V noci je to s dcerkou náročnější, ale moc jsem se i na tohle těšil. Jsem vděčný, že tu malá je. Člověk vypne hlavu od fotbalu. Jsem za to šťastný.“

Jaký dárek mi udělal v poslední době největší radost

„Všechno, co mi malá namaluje. A potěší mě všechny dárky, které dávám dceři, a udělají jí radost. Mým největším dětským dárkem byly vždycky kopačky.“

Moji oblíbení sportovci, týmy, trenéři

„Mám rád hokej, ať je to extraliga nebo nedávno mistrovství světa, na kterém hrál nároďák fantasticky. Takže mě napadá Radko Gudas a David Pastrňák. Vysněným klubem je Slavia, ve které už naštěstí jsem. V Premier League se mi líbí Liverpool. Jsem vděčný všem trenérům, kteří mě vedli, ale pan Kováč mi dal asi zatím nejvíc. Pod ním jsem hrozně vyrostl a teď doufám, že pod panem Trpišovským, který je taky fantastický, rostu dál.“