Zorro Mbappé v akci, ale Francie v šoku. Rakousko přepsalo predikce

Video se připravuje ... Otřesení zažitých dogmat v základech přinesla skupina D na fotbalovém EURO 2024. Kdo čekal, že Rakousko a Polsko budou maximálně důstojným komparzem Francii a Nizozemsku, pletl se. Nejenže v posledních zápasech skupiny ani jeden z favoritů nevyhrál, ale díky líbivé výhře 3:2 nad Nizozemskem se Rakušané vyhoupli do čela tabulky, ze kterého už nespadnou. Druzí po remíze s Polskem 1:1 skončili Francouzi.

Francouzský zmar Tři zápasy bez vstřeleného gólu ze hry? Asi žádný fanoušek galského kohouta tohle na turnaji nečekal. Francie sice postoupila do další fáze turnaje s 5 body z druhého místa, ale hubené celkové skóre 2:1 je směrem dopředu na pováženou. Navíc těch dvou gólů docílila favorizovaná letka prostřednictvím vlastence Rakušana Wöbera a z penalty se proti Polsku prosadil Mbappé. Didier Deschamps má před play off o čem přemýšlet. Zklamaný Kylian Mbappé po utkání • Foto ČTK / AP / Hassan Ammar

Mbappé rozepsal gólový „EUROpříběh“ Na velké salvy z kanónu to není, ale aspoň malá náplast na neutěšené výsledky ve skupině. „Zorro Mbappé“ dal po zjevném faulu Kiwiora na Dembélého proti Polsku gól z penalty. Svůj první do sbírky s podpisem evropského šampionátu ve svém šestém zápase na EURO. Po překonání Skorupského sundal masku po zlomenině nosu a šel slavit s francouzskými fanoušky. Trefa to nakonec vítězná nebyla. Kylian Mbappé na oslavu sundal masku • Foto ČTK / AP / Hassan Ammar

Hoši, už o nic nejde, hrajeme! Poláci předvedli proti Francii na sklonku skupiny velmi solidní výkon a gól v závěru na 1:1, který trefil rovněž z penalty Robert Lewandowski, jim nakonec vynesl bod. Má to jediný hák. Našim severovýchodním sousedům už je k ničemu. Po prohrách s Nizozemskem a Rakouskem věděli už před úterním zápasem, že je to na turnaji konečná. Zatímco v tomto utkání dal Mbappé svůj první gól na EURO, pro Lewandowského to byla v 35 letech na evropském šampionátu možná trefa poslední. Robert Lewandovski nadvakrát proměnil penaltu • Foto ČTK / AP / Sergei Grits

Náladoví Oranjes Čtyři body nakonec na postup stačí, ale bude to ze třetího místa. Být formát turnaje postaru, tak Nizozemci balí kufry. Pojďme si to shrnout. První duel proti Polsku? Herní převaha, ale pálení šancí a nakonec zlatý gól v posledních minutách na 2:1, který se jeví jako postupový. Snadno zapomenutelná plichta 0:0 s Francií, byť mělo jít o fotbalovou reklamu a nakonec den otevřených vrat v obraně proti Rakousku. A mohlo být hůř, kdyby Baumgartnerovi gól nepokazil ofsajd. Moc to nepřipomínalo, že tým vede jako kouč bývalý skvělý obránce Ronald Koeman a na hřišti je věž Virgil van Dijk. Směrem dopředu potenciál je, ale trochu rozháraný styl ala „nic se nám nemůže stát,“ by měli Depay a spol. rychle přehodnotit, jinak by mohlo být v play off oranžově smutno. Rakušané se radují z gólu proti Nizozemsku • Foto ČTK / AP / Ebrahim Noroozi