Česká ikona sudích: Tak pískat? Letím do rybníka. Češi si za to můžou i sami

Čeští hráči cítí křivdu kvůli výkonu rozhodčího. Jaký je váš nestranný názor, oproštěný od pohledu fanouška?

„Že mají do jisté míry pravdu. Rozhodčí podal nekonzistentní výkon. Kazil fotbal. Někdy dával karty, dokonce hrozně moc, ale někdy to zase v obdobných situacích pouštěl. Hráči nevěděli, co hrát. Xavi o něm nedávno prohlásil, že zkazil zápas. Nebo to byl dokonce Messi? Teď to platí určitě taky.“

Tomáš Souček řekl, že chtěl být Mužem zápasu. To tedy sedí?

„Souhlasím a je to chyba. Choval se, jako by chtěl být pánem tvorstva, podle jeho výrazu dokonce nafoukaným pánem tvorstva, to však nejde. To hráči nemají rádi, musí cítit z druhé strany respekt. On dal osmnáct žlutých a dvě červené, což taky o něčem svědčí. Navíc je dával do davu, správně si má hráče vytáhnout a jasně ji ukázat.“

Takže stručné hodnocení?

„Nezvládnuté utkání. Nebyla to z jeho strany ani úroveň přeboru. Kdybych takhle pískal zápas okresu, tak mě hodí do rybníka. Nechápu, jak může být vůbec delegován. Ne na zápas, myslím na turnaj jako takový. Neměl duel pod kontrolou, na taková utkání se musí jinak.“

Jak?