Co se (ne)povedlo na EURO: nečitelnost i levý problém. Ale najdou se i pozitiva

PŘÍMO Z NĚMECKA | Ivan Hašek má za sebou první půlrok v roli státního trenéra, na EURO bohužel nevydržel ani dva týdny. Češi nepřežili základní skupinu a zařadili se k nejhorším celkům turnaje. Pochopitelně převládají negativa, výsledky rezonují nejvíce. Vše nicméně není a nebylo tak tristní, jak se teď možná zdá. Důležité bude, jak se reprezentace poučí z důkladné analýzy, která je nutná.

Co se nepovedlo? Kauza Sadílek Šlo o premiérové narušení pohodového klimatu v Rakousku, které si technický ředitel Erich Brabec i předseda Petr Fousek tolik pochvalovali. Volnočasová aktivita, údajně nezakázaná. Nikoliv úraz na kole, jak bylo komunikováno, ale blbnutí na trojkolkách. Vyrazilo na ně trio Michal Sadílek, Ladislav Krejčí, David Jurásek. Prvně jmenovaný to odnesl pořezaným bércem a desítkami stehů. Fanouškům se lhalo. „Sorry, byla to chyba. Nepovedlo se nám to,“ uznal Hašek. Možná tušil, že zbytečně ztrácí půl roku budovanou důvěru v transparentnost a profesionálnější přístup. A hlavně naprostou hloupostí ztratil buldoka ve středu pole, který mohl výborného Lukáše Provoda vysunout výš. Nároďák se zlobil na média, místo aby si udělal pořádek mezi sebou. Fousek to prý bude řešit. 24 - Sadílkův počet reprezentačních startů.

Co se nepovedlo? Nečitelná nečitelnost Ano, v posledním zápase před turnajem proti Severní Makedonii naskočila v Hradci Králové prakticky totožná základní jedenáctka, která poté v Lipsku vyběhla proti Portugalcům. Jen Adam Hložek byl nahrazen létavějším Pavlem Šulcem. Jinak bylo ale chystání se na EURO (a to včetně březnových duelů s Norskem a Arménií) ve znamení náznaků. „Chceme být nečitelní pro soupeře,“ vykládal Ivan Hašek, když objasňoval, proč tu zkouší čtyřku vzadu, jindy trojku. Proč točí jména. Jasně, u týmu byl v té době krátce, hledal, jenže při soustředění a červnových utkáních už by se hodilo přidat tlak na automatismy. „Problém je, že jsme nečitelní také sami pro sebe,“ řekl expert Sportu Roman Polom. IVAN HAŠEK

„Je to naše každodenní téma. Na některé detailní věci, jako jsou třeba standardky, ještě bude dost času, v tom nechceme odkrývat karty. Nějaké nacvičované věci se asi objeví v naší hře." trenér před přípravným utkáním s Maltou v Rakousku Individuální (ne)kvalita. Svědík: Chybí nám někdo jako Rosický. Je Haškova pozice v ohrožení?

Co se nepovedlo? Žádný posun v atraktivitě Předchůdce Jaroslav Šilhavý byl – právem – kritizován za herní projev. Byl bez jednoznačné tváře, omílaly se fráze o týmovosti a českém srdíčku. Nikdo netušil, jak se chce nároďák prezentovat, hráči ze zahraničí měli rozpaky z taktické přípravy. Cíl v podobě postupu na EURO současný kouč Ománu splnil, leč pozitivní dojmy nepřevládaly. Jenže ruku na srdce: dostavil se pod Ivanem Haškem progres, co se týče atraktivity? Zatím tomu tak není. Zatímco v přípravě to fanoušek dokázal skousnout, protože se realizační tým rozhodl omlazovat, testovat a skrývat zbraně před soupeři, na ostrém turnaji už se čekalo víc než jeden centr za druhým do vápna. Přitom Gruzie ukázala, že i z bloku se dá hrát nebezpečně. Ona tvář měla. 4 – 1 – 2 - Haškova bilance výher, remíz a proher.

Co se nepovedlo? Závislost na Schickovi Je jediným klasickým českým útočníkem, který hraje v opravdovém evropském velkoklubu. Což je potíž, protože podle toho pak vyznívá i jeho nebezpečnost v porovnání s ostatními kolegy. Nároďák je, chtě nechtě, závislý na Patriku Schickovi. Jak moc, se ukázalo od zranění lýtkového svalu. Šance sice pálil, proměnil jen signál z rohu na zadní tyči, ale do příležitostí se proti Gruzii dostával. Žádný z náhradníků už bugr jako snajpr Leverkusenu v soupeřově šestnáctce neudělal, góly stříleli jen středopolaři. Nenašel se ani recept, jak Schickovu absenci využít do pozitivna, třeba co se týče presinkových věcí a aktivity bez míče. Navíc, když už je tým neproduktivní, musí udržet čisté konto, aby měl naději na úspěch. To se pod Ivanem Haškem nepovedlo ani jednou ze sedmi případů. 6 - Celkově tolik branek nastřílel Schick na dvou EURO. SESTŘIH: Česko - Gruzie 1:1. Spousta šancí i VAR v akci, Schick udržel naději na postup

Co se nepovedlo? Levý problém Ne, v týmu nebylo málo leváků, kteří nesmějí chybět. Ladislav Krejčí, Lukáš Provod, Patrik Schick, Antonín Barák, Matěj Jurásek. A to ještě kvůli „klukovině“, jak nazval akci tříkolky Ivan Hašek, vypadl Michal Sadílek. Potíž je v tom, že na levém wingbeku, tedy zásadním postu pro systém se třemi obránci, byly volbou pravák David Douděra a jeho jmenovec Jurásek, jenž neměl po osobně těžké sezoně zrovna formu. Přitom se nabízelo prověřené jméno Jaroslav Zelený či nové tváře Matěj Ryneš s Ondřejem Zmrzlým. Hašek a spol. je nepovolali, i když po Sadílkově zranění kontaktovali Zeleného. Jenže ten byl nemocný – a pak scházel. 43,8 - Tolika procentní úspěšnost centrů měl ve dvou utkáních s Gruzií a Tureckem David Jurásek.

Co se nepovedlo? Chyběl gigant Jasně to po něm volalo. Plzeňský obr Tomáš Chorý mohl vnést do zápasu s Gruzií svůj důraz, nechutnost. Vždyť proti Turecku se mu to povedlo, byl u české branky. Jenže Hašek na něj neukázal, i když remízu ve druhém utkání nakonec označil za hlavní důvod propadáku na velkém turnaji. „Jestli bych něco udělal jinak?" ptal se trenér. „To vím po každém zápase přesně, to je docela lehké. Ale v průběhu jsou překvapivé situace, můžete udělat chybu." Další střídání, které bilo do očí, se událo v posledním střetu, když byl stažen ze hry fantastický Lukáš Provod. Jinak se však změny Haškovi dařily především díky Ondřeji Lingrovi. 45 - Tolik minut odehrál Tomáš Chorý na EURO. S Portugalskem dvě, proti Turecku čtyřicet tři. Neúspěch, hodnotil EURO Hašek. Je tam křivda, rozhodčí byl namyšlený, štvalo Součka

Co se nepovedlo? „B" jako Barák a bohorovnost Měl být nositelem ofenzivní nadstavby, tolik vzývané kreativity, realizátorem nestandardních myšlenek, akurátním exekutorem standardních situací. V mladém týmu zkrátka zkušeným borcem. Rozdílovým. Jenže sebevědomý klid Antonína Baráka s míčem u nohy se v klíčovém mači změnil na bohorovnost a přemotivovanost. S Gruzií nemohl nastoupit v základu kvůli horečkám, o to víc chtěl pomoct proti Turecku. Hymnu zpíval záložník Fiorentiny nejhlasitěji ze všech, nicméně pak tým potopil dvěma ležérními žlutými fauly plynoucími z rychlostního deficitu. Pardon, ale pro takový zkrat během úvodních dvaceti minut není omluva. Jako by pro Baráka byl reprezentační dres na rozdíl od Serie A zakletý… 8 - Před téměř tolika lety debutoval Barák v seniorské reprezentaci. SESTŘIH: Česko - Turecko 1:2. Rekordní počet karet, Barák ven a konec na turnaji

Co se povedlo? Vztahy, atmosféra, energie Vyčistil se vzduch v realizačním týmu i mezi hráči, vztahy mezi oběma skupinami jsou aktuálně bezproblémové. Každý ví, na čem je. To se o fungování předchozího manažera Tomáše Pešíra říci nedalo. Do velké míry za to může charisma hlavního kouče Ivana Haška, stejně tak upřímná komunikativnost asistentů a dalších členů štábu. Zní to jako samozřejmost, ale není. Hodně se na atmosféře uvnitř mančaftu zapracovalo už na inspekčních cestách během jarní sezony a poté na rakouském soustředění ve Schladmingu. Hráči jdou za trenérem a potlačují ega, to je zásadní věc pro budoucnost. Viděli jste, jak zraněný Patrik Schick prožíval závěrečné střetnutí s Tureckem? Žádná leklá ryba, z mužstva čiší pozitivní energie. 6 - Tolik měsíců pracují Ivan Hašek a jeho tým u reprezentace.

Co se povedlo? Trojitá trefa Trio vládne všem, už léta se česká liga krčí pod náporem mocných: Slavie, Sparty a Plzně. Na EURO se barvy propojily a vznikla nejsilnější řada základní sestavy. Zelenáč z Viktorie Robin Hranáč vedl ze středu obrany kapitány Slavie i Sparty Tomáše Holeše s Ladislavem Krejčím. Zadáci obstáli, všichni zaujali. Holeš spolehlivostí, Hranáč defenzivním umem, Krejčí lídrovstvím, vlivem na tým. Hašek věděl hned od začátku přípravy, že se mu toto řešení nabízí, navíc mu kvůli nevýraznému jaru vypadl zamýšlený člen defenzivy David Zima. Potíží byla však forma wingbeků, kteří jsou zásadní pro systém se třemi stopery. 307 - Tolik minut odehráli Češi na turnaji podle datové společnosti Wyscout. Všichni tři stopeři zvládli plnou porci.