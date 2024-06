Barákův smutek. Kritika selhání i slov po nemoci. Má dál být v reprezentaci?

Prázdný pohled, všeříkající výraz. Je to v p… Antonín Barák (29) dobře věděl, co provedl. Dvěma zbytečnými zákroky poslal český tým do deseti. Následný vývoj znáte. Turci zvítězili 2:1, Haškův výběr na EURO skončil. Na blonďatého záložníka se snesla palba kritiky za to, co svým parťákům nebetyčnou hloupostí provedl. Vztah kreativního leváka s reprezentací dostal další ťafku. Po návratu do národního týmu mu místo radosti zbyly oči pro pláč.