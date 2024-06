Straka popsal, jak se Němci vrátili na správnou cestu. Sám je teď volný

Německo vyhrálo první zápas play off od EURO 2016. Osm let to trvalo. František Straka po Kataru 2022 tvrdil, že je čas na správná rozhodnutí. „Jinak se mužstvo nevrátí na správnou cestu.“

Je už na správné cestě?

„Myslím, že jo. Vrátil se totiž tým. Největším problémem minulých let bylo, že nejvíc ze všeho se řešilo, kolik který klub dodá hráčů. Atmosféra nebyla dobrá, vznikaly skupinky, které se nemusely. Tihle proti tamtěm. Teď vidíme, co dokáže udělat mančaft, který není složený z hráčů, co chtějí profitovat jenom pro sebe. Němci vždy vynikali buldočí vytrvalostí, nekonečnou touhou jít za úspěchem. To je zpátky nebo aspoň na dobré cestě. Mimochodem, hodně důležitý taky byl postoj fanouškovské základny.“

Jak?

„Že dali hráčům i svazu dost jasně najevo, že takový tým, o kterém jsme se bavili, nechtějí. Dali to najevo hlasem i nohama. Vždyť na nějaké zápasy tam přišlo třeba tři a půl, čtyři tisíce lidí. To je přece z pohledu Německa neuvěřitelné. Jasně dali vědět, že nechtějí tým, který bude hrát jenom pro sebe. Chtěli vidět německé fotbalové srdce a orla, který zase vyletí na Olymp.“

Co za tou změnou stálo?

„Vrátím se ještě do roku 2014. Jogi Löw vyhrál titul mistra světa, pak udělal semifinále na EURO 2016. Ale