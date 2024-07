Insider ze Slovenska: Calzonu bude těžké udržet, Hancko si zadělal na kult

Jak je pohlíženo na slovenský výkon na EURO s malým odstupem?

„Konečně jsme ukázali, jak se hraje fotbal. Během turnaje jsem hovořil s kolegy z The Guardian a The Athletic. Shodovali se v tom, že nejde o to, že jsme postoupili, ale jakým způsobem jsme postoupili do osmifinále. Poprvé v historii samostatného Slovenska jsem měl pocit, že jsme hráli fotbal s konkrétní tváří. To je to nejhodnotnější. Trochu nám chyběl hráč typu Marka Hamšíka, ale byli jsme kousek od toho porazit tým s Bellinghamem a Kanem. Za několik let už by si totiž málokdo vzpomněl, že Anglie hrála hrozně.“

Vyvolaly výkony na EURO na Slovensku fotbalovou horečku?

„Extrémní! Každým zápasem rostla, protože ještě před půl rokem vládla na Slovensku určitá skepse, jakým způsobem se Calzona dostal na lavičku, a že nemluví anglicky ani slovensky, takže má překladatele. Kvalifikace už měla nějakou tvář, ale nebyl tam žádný wow efekt. Na EURO si Slováci každou minutou zvykali, že reprezentace hraje fotbal.“

Současná Anglie byla k poražení. Co podle vás chybělo?

„Týmy jako Anglie často přetlačují týmy jako Slovensko už jen silou vůle a zkušenostmi. Oni si prostě věří, že tam ten gól nějak dotlačí. První bod je tedy velikost Anglie. Potom jsme hráli takových šedesát minut skvěle, ale nakonec jsme začali více vykrývat hru, kontrolovat prostory. Byli jsme méně na míči, což se nám vrátilo.“

Byla tam ale taky klika, protože Juraj Kucka měl být ve druhé půli vyloučen opakovaně za dvě žluté, že?