Hrdina Turků vzbudil opovržení oslavou. Jsem na to pyšný, brání se

Byl to jeho zápas. Od prvního do posledního hvizdu. A je i dlouho po něm. Merih Demiral dvěma zařídil Turecku výhru 2:1 nad Rakouskem a postup do čtvrtfinále EURO 2024. Větší ohlas má však jeho oslava druhé trefy. Předvedl při ní totiž gesto neonacistického tureckého hnutí. „Jsem velice hrdý na to, že jsem Turek. Proto jsem ho udělal a jsem za to na sebe pyšný,“ vysvětloval své počínání, za které se na něj snáší obří kritika.