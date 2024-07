Německý šok. Slzy, vztek i loučení ikony: Maturitní práce z penalty

Mnoho debat vyvolaly verdikty a výkon anglického sudího Anthonyho Taylora. Zkušený arbitr nejdřív nasadil volnější metr. Pokud by hodně nepřivíral oči, mohl Toni Kroos svůj poslední zápas kariéry zabalit už po sedmi minutách hry. V zápase nakonec vytáhl patnáct žlutých a jednu červenou, když v samém závěru prodloužení vyloučil po druhém napomenutí španělského obránce Daniela Carvajala.

Nejvíc emocí vyvolal moment z druhé poloviny prodloužení. Německou střelu zablokoval ve vápně španělský obránce Marc Cucurella jasnou rukou. Taylor ale ukázal hned, že se bude hrát dál, situace se dlouho nezkoumala ani u videa. Možná také proto, že střele mohl předcházet ofsajd.

Neodpískaná ruka ve světle těch, které naopak na turnaji končily nařízenou penaltou, vyvolává mnoho diskuzí a emocí.

„Byla to jasná ruka, i když ji měl možná u těla, ale tomu nerozumím. Z posuzování penalt by se mohly psát maturitní práce, těch výkladů je tolik… Přiznám se, že nerozumím tomu, za co se penalty pískají a za co ne,“ divil se ve studiu České televize jeden z hostů, legendární záložník Karel Poborský.

Pravidlově v klíčový moment zřejmě Taylor rozhodl správně. Cucurella totiž šel rukou pohybem směrem k tělu, navíc už míč nezastavil rukou v takovém úhlu, který by znamenal, že je příliš od těla a zvětšuje jeho objem. Pocitově vypadá situace na ruku, ale dle platných regulí se však podobné věci pouští.

Celkový výkon sudího znamenal kaňku na mimořádně kvalitním a dramatickém zápase, který nakonec rozhodli Španělé v závěru prodloužení. „Anthony Taylor do toho od začátku vstoupil divně. Chvilku to pustil, pokopalo se to bez karet, Toni Kroos mohl mít červenou v sedmé minutě. Pak rozdával karty, poté hru zase pustil,“ nelíbilo se Poborskému.

Zápas rozhodli střídající hráči. Daniel Olmo, zároveň autor prvního španělského gólu, nacentroval přesně na hlavu volného Mikela Merina a ten zmrazil domácí skvadru. Němci už se vnitřně chystali na penaltový rozstřel, i když ještě v úplném závěru mohl srovnat smolař zápasu Niclas Füllkrug, nakonec končili dramatické čtvrtfinále v slzách a v obrovském smutku.

Němci na domácí půdě odehráli výborný turnaj, ale pomýšleli mnohem výš. Po skončení zápasu všichni tleskali možná nejsmutnější postavě na hřišti. Poslední zápas kariéry odehrál Kroos, jehož utěšovali a objímali i španělští protivníci. Všichni mimořádného střeďáka dobře znají z Realu, kde se loučil výhrou v Lize mistrů a stal se jednou z největších klubových legend.

Nikdo z německého tábora takhle končit nechtěl, ale už před výkopem čtvrtfinále bylo jasné, že jeden z gigantů půjde ven. Po výtečném zápase nakonec smutní domácí, kteří ale mohli trávník opouštět se vztyčenou hlavou.