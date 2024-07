Turci na EURO: Dobrý fotbal, ale taky gesto Demirala a agresivita v ulicích

Na trávníku to byla fotbalová laskomina. Poté, co by jeden u podvečerního zápasu Anglie se Švýcarskem možná i klimbal, se při duelu Nizozemska s Tureckem o dvě hodiny později zvedal tep. Oranjes otočili stav a zvítězili 2:1. Turci s mladým týmem na turnaji rozhodně nezklamali. To se ale nedá říct, celkově o tom, jak se ve spojení s EURO prezentovali zejména turečtí fanoušci.