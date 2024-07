Bizarní moment: Sekuriťák „sundal“ Moratu. Bylo to na žlutou, řekl kouč

Mohl slavit postup, oddechnout si, že ho v zápase nepřejel nikdo z francouzských brusičů. Možná už měl v hlavě, jak povede svou zemi coby kapitán do nedělního finále. Jenže to pro Álvara Moratu mohlo být v ohrožení... Útočník Atlétika Madrid při oslavách bezprostředně po zápase utrpěl bizarní zranění.

Gól nedal, ale jak je jeho zvykem, rval se na hrotu útoku sveřepě. Na hřišti vydržel do 76. minuty, než jej v už tradiční rošádě nahradil Mikel Oyarzabal. Španělé to i bez svého kapitána dorvali k postupu do finále po výhře 2:1 nad Francií. Teprve pak si ale Morata měl dávat majzla.

Problém s fanoušky byl vlastně už během utkání, když na hřiště v 58. minutě vběhl jeden z nich. Je fakt, že pořadatelská služba zareagovala bleskově a výtečníčka dopadla v mžiku, že se mohlo bez výraznější prodlevy pokračovat.

To, co se pánům v rozlišovacích vestách povedlo během utkání na jedničku, už nemělo takový úspěch po závěrečném hvizdu. Španělské veselí v blízkosti jedné z branek narušil další chytrolín. Fanoušek běžel do hloučku hráčů natočit selfie či pořídit fotografii. Ono je to vlastně fuk. Důsledkem jeho počínání bylo, že se na něj opět slétli členové security a pořadatelské služby. Jeho chvilka slávy však přišla draho právě Moratu, na jehož nohu upadl při podklouznutí jeden z „lovců“ neukázněného diváka. Reakce zkušeného útočníka nevěstila nic dobrého. Grimasy bolesti a kulhání. Zdálo se, že to odneslo koleno.

„Musíme počkat, jak bude situace vypadat ve středu. Má nějakou ránu a bolí ho to. Doufáme, že to nic neznamená,“ poznamenal španělský trenér Luis de la Fuente krátce po utkání.

Ve středu dopoledne už kouč mohl fanoušky uklidnit. Podle něj nejde o nic vážného a Moratův start v nedělním finále není v ohrožení. "Bylo to na žlutou a tečka," zmínil žertem. Blíže ovšem zdravotní stav svého kapitána neokomentoval.

Morata sice není ve Španělsku mezi vlastními fanoušky oblíben, což je paradoxní vzhledem k tomu, že je kapitán jejich fotbalového mužstva, ale kdyby měl takovým způsobem přijít o finále EURO, to by mu nepřál snad ani ten největší fotbalový cynik. Představte si, jak v budoucnu vypráví vnoučatům o španělské jízdě do finále v Německu. A pak se zastaví u tohoto momentu, kdy jej nezranil soupeř v lítém souboji, ale sekuriťák. Bylo by to smutné, i když se Moratovi dotyčný okamžitě začal omlouvat.

Španělé se v semifinále museli obejít bez vykartovaných Carvajala a Le Normanda. Ti už na finále zase budou k dispozici. Naopak po zbytek turnaje je zraněn barcelonský Pedri a nesmíme zapomínat, že zápas s Francií opustil předčasně i kulhající veterán Jesús Navas.

De la Fuente na Moratu beze zbytku sází. Jednatřicetiletý forvard nastoupil do všech utkání, z toho jen proti Albánii jako střídající hráč, aby si oddechl. V reprezentaci dosud odehrál 79 zápasů a vstřelil 36 gólů.