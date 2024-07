Žolík Španělů Olmo: Raději Chorvatsko než Barca? Říkali mi, že jsem blázen

Pokud jste o jeho přínosu pochybovali, EURO vám otevřelo oči. Dani Olmo se zařadil mezi španělské opory na cestě do finále celého turnaje. Musel si však svou pozici vydobýt. Nikdo na něj na první dobrou neukázal, že on bude ten pravý. Kluk, jehož cesta směřovala atypicky v útlém věku do Chorvatska, dokazuje, že štěstí přeje odvážným. Z proslulé barcelonské akademie La Masia se dobrovolně neodchází každý den.

Jeho bilance na EURO je skvostná. Pět odehraných zápasů se rovná třem gólům a dvěma asistencím. Na turnaji není produktivnější hráč. Přitom proti Albánii vůbec nehrál a než se ve čtvrtfinále s Německem zranil Pedri, Olmo plnil nevděčnou roli náhradníka té nejvyšší jakosti. „Dani je fantastický fotbalista a já si ho velmi vážím. Myslí víc na tým, než na sebe jako na jednotlivce,“ vysekl poklonu svému žolíkovi kouč Španělů Luís de la Fuente.

Německo je holt zlatá loď. Ukazuje se, že tam Olmo našel štěstí v podobě partnerky influencerky Laury Alby. Na klubové úrovni pak kope za Lipsko, což se po jeho výkonech v posledních týdnech může rychle změnit. O slovo se začal hlásit zejména Arsenal, který by tak do Saska musel poslat tučnou sumičku pohybující se nad 50 miliony eur. Ještě důležitější zemí pro jeho vývoj však bylo Chorvatsko.

Rodák z Terrassy je univerzál do poslední třetiny hřiště, kde dokáže zahrát snad na každém postu. Říká se, že není z nejrychlejších, ale určité limity dohání bleskovým myšlením. Hlavní doména? Umí góly dávat i připravovat, což na EURO ukazuje beze zbytku.

Sledujte studio Liga naruby k finále EURO na iSport.cz • Foto iSport.cz

A kde ho to naučili? Úplné základy brousil v Espanyolu, v devíti letech prchnul do proslulé akademie La Masia, která vychovává talenty pro Barcelonu. Je to kolos, jakých na světě příliš není. Olmo však cítil, že tohle není jeho cesta. Dal v šestnácti Katalánsku vale a odebral se do Dinama Záhřeb. Totálně nečekaný vývoj kariéry. Všichni touží spíše po opačném směru, ale Olmo s podporou své rodiny šel proti davu.

„V Chorvatsku to byl střet s úplně jinou kulturou. Fotbalově jsem se posunul po fyzické stránce. Ve Španělsku to bylo hlavně o míči. Pořád se ale učím i v Lipsku. Vše je otázka procesu. Byl bych stejně dobrý, kdyby v šestnácti neodešel do Záhřebu? Nemyslím si, i když mi tenkrát lidi říkali, že jsem blázen,“ obhajuje rázně své kroky Olmo.

Čísla mluví pro něj. Šest let, 124 zápasů, osm trofejí a navrch se stal dvakrát nejlepším hráčem Dinama. Přicházel jako španělský usmrkanec, který se proměnil na klenot. Reprezentační starty za A-tým Španělska přitom začal sbírat v roce 2019. Dříve nemyslitelný jev, aby se do nabitého týmu La Rioja dostal hráč z chorvatské ligy. „Hodně mi pomohlo, že jsem od šestnácti v Dinamu trénoval s dospělými,“ vysvětluje Olmo svůj progres.

Zatímco ve Španělsku si klepali na čelo, pro akademii záhřebského klubu byl jeho přesun skvělou reklamou. „Když jsem v Dinamu začínal a řekl bych, že chci přivést jednoho z nadějných hráčů Barcelony, označili by mě za blázna. Muselo to pro Daniho být těžké, ale ten krok udělal,“ vzpomíná tehdejší šéf mládežnické akademie Dinama Romeo Jozak a připomněl, jak důležitou roli v hráčově vývoji sehrála rodina. „Jeho otec byl dost chytrý na to, aby si zanalyzoval, kde v Evropě dostávají mladí šanci hrát a rychle růst. Dinamo to dělá z obchodních důvodů, aby za nějakou dobu ty hráče prodalo. Mělo to oboustrannou logiku.“

Vzhledem k tomu, že Olmo strávil v Chorvatsku spoustu času, mohlo dojít i na myšlenku, že by reprezentoval právě tamní fotbal, ale on je hrdý Španěl. Zároveň zdůrazňuje, že jeho srdce bije pro obě země a v Chorvatsku se věnuje také charitě.

Milosrdnost ale od něj nemohou ve finále EURO čekat Angličané. Dani Olmo chce trofej a bonusem by byla koruna pro krále střelců. Je ale potřeba zastavit Harryho Kanea jako jeho největšího konkurenta.