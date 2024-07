Tohle je penalta? Angličané nechápali, Nizozemci zuří. Ostudné, uznal Neville

Šlo o klíčový moment celého semifinále EURO. Harry Kane se po kontaktu s Denzelem Dumfriesem skácel k zemi. Po dlouhé kontrole VAR byl kontroverzní sudí Felix Zwayer přivolán k monitoru a nařídil penaltu. Tou Albion srovnal krok s Nizozemci a nakonec po výhře 2:1 postoupil do finále. „Po utkání si s nikým ani nepodal ruku a utíkal do šatny. V tom je všechno,“ zhodnotil nepovedený výkon rozhodčího kapitán Oranjes Virgil van Dijk.

Třikrát ve vyřazovacích bojích prohrávali a třikrát postoupili. Přestože Anglie na EURO herně nijak neoslňuje, její mentální síla a schopnost lámat zápasy na svou stranu je ohromná. Otočku s Nizozemskem však započal jeden z nejkontroverznějších momentů turnaje.

Harry Kane po svém zakončení pokračujícím pohybem trefil nohu blokujícího Denzela Dumfriese a v bolestivé grimase se svalil na zem. Němec Felix Zwayer souboj jako penaltový zprvu nepískal. Když ho však po dlouhém přezkumu zavolal VAR k monitoru, ukázal na penaltový puntík. Samotného Kanea nic nelimitovalo, aby desítku s přehledem proměnil.

Anketa Kdo vyhraje EURO? Španělsko Anglie

„Pro mě, jako bývalého obránce, jde o naprosto ostudné rozhodnutí. Za žádných okolností to nemůže být penalta. Dumfries se jen přirozeně snažil blokovat střelu. Měli jsme ohromné štěstí,“ nerozuměl verdiktu bývalý bek Manchesteru United Gary Neville.

Z bývalých obránců Anglie nebyl sám. Stejně situaci viděli i Lee Dixon a Jamie Carragher. „Tohle nikdy není penalta,“ smál se exkapitán Liverpoolu.

Dokonce i z pohledu nejlepšího střelce v historii Premier League šlo o přísné rozhodnutí. „Kontakt tam byl, ale rozhodně to nebylo něco, kvůli čemu by měl zasahovat VAR,“ přitakal Alan Shearer.

Po utkání navíc vypluly na povrch záběry, které ukazují, že před samotným soubojem Dumfriese s Kanem zahrál rukou Bukayo Saka.

„Podle mě to penalta být neměla. Nejdřív vystřelil, a pak se dotkli kopačkami. Přijde mi, že dnes už nemůžete kvůli VARu hrát pořádně fotbal. Opravdu ničí celou hru,“ pustil se do videorozhodčího trenér Nizozemců Ronald Koeman.

Pro kapitána Oranjes šlo o klíčový moment duelu.

„Získali tím sebevědomí. Celkově si myslím, že hodně rozhodnutí sudího šlo proti nám. Nechci o něm mluvit, ale to, že si po konci zápasu s nikým nepodal ruce a hned běžel do kabin mluví samo za sebe,“ hodnotil Felixe Zwayera Virgil van Dijk.

Samotná Zwayerova nominace leckoho překvapila. Němec byl v roce 2005 za přijetí úplatku v souvislosti s pískáním potrestán půlročním flastrem. Nyní sice již řadu let řídí utkání bundesligy i evropských pohárů, ale semifinále EURO jeho reputaci opět značně pošramotilo.

To ovšem Angličany nijak nemrzí. V neděli je čeká druhá šance stát se poprvé evropskými šampiony. Do finále je stejně jako na předešlém EURO dovedl trenér Gareth Southgate, který se stal vůbec prvním koučem, jenž Albion dostal do dvou finále velkých turnajů.

„Proto jsme sem přijeli. Abychom se zapsali do historie. Nyní nám k tomu chybí poslední krok proti nesmírně silnému soupeři. Porveme se o to,“ slíbil fanouškům Southgate.

Finále mezi Anglií a Španělskem je na programu v neděli v Berlíně od 21:00.