Kane jde do finále s nálepkou smolaře. Neville: Musí hrát, má charakter

Harry Kane proti Švýcarsku pracoval i do defenzivy • ČTK

Harry Kane poslal Anglii svým prvním gólem na turnaji do vedení • ČTK / AP / Michael Probst

Jedna věc stále platí. Harry Kane je fenomenální útočník a rozhodně nejlepší z těch, kteří nikdy ve své kariéře nevyhráli žádnou týmovou trofej. To se může v neděli změnit. Byť má na Anglii mnoho fanoušků i expertů pifku, je tam! V Berlíně si zahraje proti Španělsku o titul mistrů Evropy a Kane povede Albion do této životní bitvy jako kapitán. Mohou se na jeho flek cpát náhradníci, ale Gareth Southgate ho ze základu nevyndá. Už z principu, když to neudělal dosud. Teď se všechno může zlomit. Kane bojuje o svou identitu.

Ten příběh je notoricky známý jako pohádka o Sněhurce. Harry Kane? Všichni ho chtějí mít v týmu, protože je to magnet na góly, ale vitrínu na trofeje doma nepotřebuje. Prostě nevítězí. Jednoznačně za to může skutečnost, že jeho kariéra je spjata zejména s Tottenhamem, který na kolbišti Premier League nemá nárok. Spurs se ale nedařilo ani v honbě za menšími ostrovními poháry jako jsou FA Cup či ligový pohár. A Evropa? Když už se klub procpal v roce 2019 do finále Ligy mistrů, musel se Kane sklonit před Liverpoolem.

„Když se dostanete do finále a nedaří se vám ten poslední krok udělat, zažehne to ve vás oheň. Je to touha vrátit se a udělat ten poslední krok,“ nechal se před časem slyšet Kane, který už jednoznačně musí být frustrován. Sám ví, že mu trofeje chybí. Neustále je s neúspěchy spojován a považován za prokletého smolaře. Na konci července oslaví 31. narozeniny, celkem osmkrát se stal nejlepším střelcem prestižních podniků od Premier League přes Ligu mistrů až po světový šampionát, ale nikdy se nemohl radovat z titulu.

Proto dospěl minulé léto k zásadnímu rozhodnutí, kterým rozesmutnil miliony anglických fanoušků. Podepsal megalomanskou smlouvu s Bayernem Mnichov. Poprvé si šel zakopat mimo Ostrovy. „Jsem nadšený, že jsem podepsal v klubu s tak úžasnou historií. Nemůžu se dočkat, až začnu,“ zářil Kane možná až trochu nevybíravě vůči fanouškům Spurs na sociálních sítích.

„Vždycky jsem říkal, že se chci během své kariéry posouvat, abych byl nejlepší. Cítil jsem, že nastal správný čas. Chci se otestovat na té nejvyšší úrovni,“ pokračoval dál Kane.

Mohl říkat cokoliv, ale mezi řádky bylo jasně čitelné, že prahne po trofejích více než po čemkoliv jiném. Jako žoldák Bayernu se zkrátka dostane k trofejím spíš než coby legenda Tottenhamu.

Zdánlivě jednoduchá rovnice. A světe, div se, v uplynulé sezoně se trofeje vyhnuly i bavorskému gigantovi. Bayern prožil bídnou sezonu a řada škarohlídů vinila Kanea. To je ale nesmysl. Kane si svou výkonnost podržel až nebývale. Ukázal, že je to střelec od přírody. Vzal za kliku od mnichovské Allianz Areny a okamžitě začal pálit. Konečná sezonní bilance? 55 soutěžních zápasů a 44 gólů. Pardon, ale Kane za fiasko Bayernu nemohl.

EURO mělo být další šancí na odvalení psychického balvanu. Vždyť Anglii od počátku kdekdo favorizoval. Nechme spát to, jakým způsobem se Angličané do finále dostali. Jejich nudná představení rozebírali všichni ze všech stran. Kane pomohl třemi góly. Pokud jej tolik nesledujete, právě EURO ukazuje, jakou továrnu na góly představuje.

Sledujte studio Liga naruby k finále EURO na iSport.cz • Foto iSport.cz

Nedaří se herně týmu, on sám už není z nejrychlejších a dostává vlastně od Southgatea i řadu defenzivních úkolů, přesto je nejlepším střelcem Anglie na turnaji a sahá po koruně pro krále střelců. Více než tři branky totiž na turnaji nikdo nedal. Je před ním jen finálový sok Dani Olmo díky dvěma asistencím navrch. Od úvodu turnaje jsou přesto slyšet hlasy, že Kane je z formy.

„Harry je senzační. Když byl v Tottenhamu, vždycky to pro mě byl zlatý hoch. Navíc má pevný charakter. Na turnaji je pod svými možnostmi. Mám z něj pocit, že s sebou něco nese. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se po EURO ukázalo, že měl během šampionátu nějaké zdravotní problémy,“ hájí kapitána národního týmu před finále ikona Manchesteru United Gary Neville.

V záplavě negativ, která se na Anglii nesou ze všech stran málem zapadlo, že Kane už na turnaji získal jeden rekord. Penalta, kterou proměnil proti Nizozemsku, znamenala jeho devátou trefu v play off EURO a MS. Stal se tak v tomto ohledu nejlepším Evropanem všech dob. Překonal totiž osmigólové Kyliana Mbappého, Gerda Müllera, Antoina Griezmanna a Miroslava Kloseho. I tento rekord použil Neville jako důvod, proč musí Kane hrát ve finále. „Vím, že si řada lidí myslí, že Anglie je momentálně silnější bez něj. Nepostavit ho by nebyl dobrý signál pro tým. Je to jejich vůdce,“ má jasno Neville.

The HurriKane, jak zní jedna z přezdívek útočníka Bayernu Mnichov je už dávno nejlepším střelcem historie anglické reprezentace. V 97 zápasech nasázel 66 gólů. Druhý v pořadí je Wayne Rooney, který rovněž stojí za současným kapitánem Albionu. „Harry je výjimečný. Nejlepší hráč Anglie v historii. Vždy se chová jako profesionál a nevynechá jediný zápas. Pro kluky jako Bellingham nebo Foden by měl být vzorem,“ řekl Rooney.

Jedno je jisté. Harry Kane má v Anglii stále spoustu hlasitých podporovatelů, ale také se rozrůstá dav jeho tichých kritiků. Neděle napoví, jestli z něj bude konečně pan obletovaný s velkou trofejí. Pokud by se mělo pokračovat v zajetých kolejích, Kane se stane králem střelců EURO, ale titul nezíská. Jak zlomyslná předzvěst, která by zůstala věrná jeho kariéře…

Nejlepší střelci na EURO 2024:

1. Dani Olmo (Španělsko) – 3 góly + 2 asistence

2.-3. Cody Gakpo (Nizozemsko) – 3 góly + 1 asistence

2.-3. Georges Mikautadze (Gruzie) – 3 góly + 1 asistence

4.-6. Harry Kane (Anglie) – 3 góly + 0 asistencí

4.-6. Jamal Musiala (Německo) – 3 góly + 0 asistencí

4.-6. Ivan Schranz (Slovensko) – 3 góly + 0 asistencí

Top střelci historie anglické reprezentace:

1. Harry Kane – 97 zápasů/66 gólů

2. Wayne Rooney – 120/53

3. Bobby Charlton – 106/49

4. Gary Lineker – 80/48

5. Jimmy Greaves – 57/44

6. Michael Owen – 89/40