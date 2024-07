Šéf ČT sport: Poborský zraje jak víno, úkaz Voráček. Proč se vysílá baseball

EURO je skoro u konce. Jste spokojený s tím, jak ho ČT sport dělala a dělá?

„Mně se strašně špatně hodnotí něco před koncem. Stačí, aby vypadl satelit, a všichni budou mít hned jasno, že to je chyba České televize… Ale letošní EURO funguje skvěle, komentátoři, moderátoři i experti. Zatím jsme spokojení, protože z hlediska přípravy je fotbalový projekt vždy velmi náročný.“

Proč?

„Letošní rok je super sportovní. Už za sebou máme biatlon, cyklokros a mistrovství světa v ledním hokeji. Divácká fotbalová obec je však velmi kritická, každý jsme někdy měli míč u nohy a dali gól.“

Čím je to tedy náročnější? Časově, logisticky?

„Já bych řekl především psychicky, jsou to vždy nervy… Já jsem tady patnáct let, zažil jsem velký počet šampionátů. Riziko chyby je poměrně velké. Některých si divák všimne, některých ne, mrzí však všechny. Stále dokola řešíte detaily, máte kontrolní dny a připravuje se tým, tvoří se dramaturgie. To nedělám já, aby si někdo nemyslel, že jsem fotbalový garant, vede to David Kozohorský, má k sobě Roberta Zárubu, Michala Dusíka a další. Nejedná se jen o redakční záležitosti, ale i technické. Je to náročné. Pro fotbalovou sekci náročné časově a pro nás psychicky, aby naše podpora vedla k odpovídajícímu výsledku – tedy spokojenému divákovi.“

Které chyby jste měl na mysli?

„Ani bych o tom neměl mluvit. Ale třeba z minulosti – jeden šampionát jsme zahájili a neběžela nám časomíra. Vysílání je složitá věc a pak se může stát technická či lidská chyba. Začne turnaj a vy máte hned zkaženou náladu, protože tím někomu kazíte zážitek.“

Co říkají čísla sledovanosti?

„Celkový zásah bez semifinále a finále byl v roce 2021 oproti letošnímu roku o něco vyšší, ale to je dáno i účastí českého týmu. Průměrná sledovanost zápasů je letos vyšší. Zápasy Česko–Portugalsko a Česko–Turecko patří mezi pět nejsledovanějších fotbalových přenosů v historii ČT sport. Což mě malinko překvapilo, protože v roce 2021 se hrálo v době pandemie a u televizních obrazovek bylo diváků víc. Asi je to spojené s tím, že fotbalová liga v Česku nyní roste, je sledovanější, což se projevilo i na EURO. Fotbal se posouvá na jiný level a doufám, že se víc dostává do srdcí fanoušků. Že ho víc sledují jako zábavu, že nejde jen o prosté fandění. Český národní tým sice dopadl, jak dopadl, ale atmosféra ze strany českých fanoušků byla fantastická.“

Sledovanost české fotbalové reprezentace

na EURO 2024 a 2020 (tisíce diváků) Česko–Portugalsko, EURO 2024: 1315 Česko–Turecko, EURO 2024: 1209 Česko–Nizozemsko, EURO 2020: 1196 Česko–Anglie, EURO 2020: 1062 Česko–Dánsko, EURO 2020: 983 Česko–Gruzie, EURO 2024: 852 Česko–Chorvatsko, EURO 2020: 810 Česko–Skotsko, EURO 2020: 784

Jaký je poměr mezi českými zápasy a ostatními?

„Český zápas je přibližně dvakrát sledovanější než zbylé. To dává logiku.“

Jak vychází EURO ve srovnání s mistrovstvím světa v hokeji?

„Fotbal na hokej nedosáhne. Hokejový nároďák byl skoro dvakrát sledovanější než fotbalový. Zápas na šampionátu v hokeji sledovaly se započtením streamu průměrně dva miliony diváků starších čtyř let.