Na Anglii a Brazílii s Králem, Schick je nejistý. Šilhavý doplní ofenzivu | iSport.cz

Po návratu do Slavie se na hřišti objevil v závěru utkání i Alex Král, proti bývalému klubu se hned dostal do šance • Pavel Mazáč (Sport)

Zahrát si ve Wembley a proti hvězdné Brazílii? Sen každého fotbalisty… Splnit by si ho mohl i záložník Slavie Alex Král, který je poprvé v nominaci české fotbalové reprezentace. Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval na kvalifikační duel v Anglii (22. března) a domácí přátelák proti brazilským hvězdám (26. března v Edenu) i brankáře Tomáše Vaclíka, který by měl být v pořádku po zranění z Evropské ligy. Jediným útočníkem je zatím Patrik Schick, u kterého ovšem také hrozí zdravotní problém. Kouč ještě do nominace doplní tři ofenzivní hráče.